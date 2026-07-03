La tensión mundialista volvió a vivirse al límite en el terreno de juego. En un choque donde el margen de error era mínimo, la Selección de Colombia logró imponerse por la mínima diferencia (1-0) ante una rocosa escuadra de Ghana. Este triunfo garantiza la presencia del combinado sudamericano en la anhelada ronda de octavos de final del Mundial 2026.

La alegría mundialista vuelve a teñirse de amarillo, azul y rojo. La Selección de Colombia logró imponerse por la mínima diferencia (1-0) ante una escuadra de Ghana. Este triunfo significa el pase directo a los octavos de final del Mundial 2026.

Un dominio cafetalero ante el rival africano

A diferencia de lo que se esperaba en la previa, el partido estuvo marcado por el bajo nivel competitivo de las 'Estrellas Negras'. Lejos de la intensidad física y la velocidad que suele caracterizar a los equipos africanos, Ghana lució desconectada, errática en sus pases y carente de ideas para generar peligro en el arco rival.

Ante la nula resistencia y las facilidades otorgadas en el medio campo, Colombia se adueñó por completo del ritmo del encuentro . Aunque los cafetaleros no necesitaron meter el acelerador a fondo, mostró paciencia para circular el esférico y aprovechar los múltiples espacios que dejaba una defensa ghanesa desorganizada, logrando así clavar la estocada que definiría el rumbo del partido.

La mirada puesta en los octavos

El 1-0 definitivo sella el amargo adiós de Ghana, otra selección africana que hace las maletas en las rondas de eliminación directa.

Por su parte, la victoria cumple el primer gran objetivo en el campamento colombiano. Al asegurar su boleto a la fase de los mejores 8 equipos, la escuadra sudamericana avanza con la confianza a tope, sabiendo que a partir de ahora el nivel de dificultad aumentará drásticamente en la etapa más impredecible de la Copa del Mundo.

NG