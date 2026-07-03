Néstor Araujo se despide del Club América

El mercado de fichajes del futbol mexicano continúa moviéndose con fuerza y las Águilas del América han sumado una baja en su línea. De manera oficial, la institución de Coapa anunció la salida del defensor central Néstor Araujo, concluyendo así la etapa del jugador vistiendo los colores azulcremas.

El adiós de las Águilas en redes sociales

La noticia se dio a conocer a través de un mensaje de despedida publicado en la cuenta oficial del equipo, donde el club reconoció la trayectoria del futbolista durante su estadía en el nido.

Gracias por haber defendido nuestros colores, Néstor Araujo. ��



¡Te deseamos mucho éxito en tus futuros proyectos! �� pic.twitter.com/C2UP4kbYZO— Club América (@ClubAmerica) July 4, 2026

"Gracias por haber defendido nuestros colores, Néstor Araujo. ¡Te deseamos mucho éxito en tus futuros proyectos!", fue el texto con el que el Club América acompañó la gráfica de agradecimiento para el jugador, cerrando formalmente su ciclo en la plantilla.

El balance de su paso y el futuro en el horizonte

Néstor Araujo, quien llegó al conjunto de Coapa tras su paso por el Celta de Vigo en el futbol europeo, vivió momentos de alta competencia y exigencia dentro de la institución. Aunque durante algunas etapas las lesiones mermaron su regularidad en el cuadro titular, el defensor formó parte del plantel en torneos clave y aportó su experiencia internacional en el vestidor en la búsqueda de los objetivos colectivos del club.

Con esta baja confirmada, la directiva del América libera una plaza en la zona defensiva, abriendo la puerta a posibles reestructuraciones o nuevas incorporaciones de cara a los próximos compromisos. Por su parte, Araujo comenzará a evaluar las opciones que tiene sobre la mesa en el balompié nacional o extranjero para continuar con su carrera profesional.

NG