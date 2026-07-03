Revelan plan de Inglaterra para evitar la serenata de la afición mexicana

La Selección de Inglaterra de futbol prepara un plan especial para su llegada a la Ciudad de México de cara al partido de los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde enfrentará a la Selección Mexicana de Futbol el próximo 5 de julio.

El objetivo es evitar posibles interrupciones durante la noche previa al encuentro, luego de que surgieran versiones sobre una supuesta convocatoria de aficionados mexicanos para realizar una serenata frente al hotel en el que descansa el conjunto europeo.

De acuerdo con reportes publicados por medios británicos, integrantes del equipo inglés y su federación están al tanto de que algunos seguidores mexicanos buscarían repetir una práctica que ha ocurrido en otros torneos: reunirse frente al alojamiento del rival para generar ruido durante la madrugada con música, bocinas, motocicletas y cláxones, con la intención de dificultar el descanso de los futbolistas.

Hasta el momento, no existe información oficial que confirme que dicha convocatoria vaya a concretarse, aunque la posibilidad ha llevado al combinado inglés a diseñar una estrategia para reducir cualquier inconveniente antes de uno de los partidos más importantes de su participación en el torneo.

El plan de Inglaterra para proteger el descanso de sus jugadores

Según el diario británico Daily Mirror, la selección inglesa contempla llegar a la capital mexicana lo más tarde posible dentro del tiempo permitido por el reglamento del Mundial.

Además de reducir el tiempo de exposición a la altitud de la Ciudad de México, el equipo buscaría mantener en reserva el hotel donde se hospedará para evitar concentraciones masivas de aficionados en las inmediaciones.

El reglamento de la FIFA establece que las selecciones deben encontrarse en la ciudad sede al menos 24 horas antes del inicio del partido, por lo que Inglaterra deberá arribar a la capital mexicana un día antes del compromiso frente al Tri.

La combinación entre una llegada más tardía y la confidencialidad sobre su lugar de concentración formaría parte de las medidas logísticas destinadas a garantizar que los jugadores puedan descansar en condiciones óptimas antes del encuentro.

El antecedente con Ecuador durante el Mundial

La preocupación de Inglaterra tiene como antecedente lo ocurrido días atrás con la Selección de Ecuador de futbol , cuyos jugadores también habrían sido objeto de una "serenata" organizada por aficionados mexicanos antes de enfrentar al Tri.

Tras ese episodio, la federación ecuatoriana presentó una queja ante la FIFA, al considerar que este tipo de acciones no se ajustan al espíritu de juego limpio promovido por el organismo rector del futbol mundial.

Aunque estas manifestaciones suelen formar parte del folclore futbolístico en distintos países de América Latina, también han sido motivo de debate por el posible impacto que pueden tener en la preparación y el descanso de los equipos visitantes.

Un partido de alta expectativa para ambas selecciones

El enfrentamiento entre México e Inglaterra es uno de los más esperados de los octavos de final del Mundial 2026. Además del atractivo deportivo, el encuentro representa una oportunidad para que el conjunto mexicano avance a los cuartos de final frente a una de las selecciones consideradas favoritas para conquistar el título.

Se espera que el Estadio Ciudad de México registre una gran asistencia de aficionados, mientras las autoridades implementan un operativo especial de seguridad en los alrededores del inmueble y en las zonas donde se hospedarán ambas delegaciones.

Por ahora, la posible "serenata" permanece como una versión difundida por medios británicos y no existe confirmación oficial de que vaya a realizarse. Sin embargo, Inglaterra ya tomó precauciones para evitar cualquier situación que pueda alterar la concentración de sus futbolistas antes del decisivo duelo frente a la Selección Mexicana.

TG