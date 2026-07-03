Mundial 2026: Cabo Verde conquista el Fan Fest de Guadalajara pese a caer ante Argentina

Hay derrotas que trascienden el marcador. Hay equipos que, incluso sin levantar un trofeo, terminan conquistando corazones. Eso fue exactamente lo que logró Cabo Verde en el Fan Fest de Guadalajara, donde miles de aficionados tapatíos adoptaron al representativo africano como suyo y lo acompañaron hasta el último suspiro de una eliminación que dolió como si hubiera sido propia.

En una de las historias más entrañables que ha regalado esta Copa del Mundo, Cabo Verde volvió a demostrar que el fútbol no siempre premia únicamente al vencedor. Frente a una poderosa Argentina, el conjunto caboverdiano vendió cara la derrota y encontró, a más de 8 mil kilómetros de casa, una afición que jamás imaginó tener.

El despertar ante la Albiceleste

La Plaza de la Liberación lucía dividida desde el inicio. Las camisetas albicelestes, muchas de ellas con el número 10 de Lionel Messi en la espalda, se mezclaban con aficionados argentinos de nacimiento y otros por adopción. Sin embargo, conforme avanzó el encuentro, algo cambió en el ambiente.

EL INFORMADOR / A. NAVARRO

Cuando Messi apareció con su inigualable talento para abrir el marcador, la parcialidad argentina estalló de emoción. Parecía el inicio de una tarde tranquila para la Albiceleste, pero Cabo Verde tenía preparada otra historia.

Con el paso de los minutos, el conjunto africano respondió con valentía y despertó la admiración de los asistentes. Cada recuperación, cada ataque y, sobre todo, cada intervención del arquero ‘Vozinha’ provocaban una conexión cada vez más fuerte con los tapatíos.

¡Vozinha, Vozinha!: El héroe inesperado

Entonces comenzó el espectáculo del guardameta caboverdiano. Atajada tras atajada, Vozinha se convirtió en el héroe inesperado del Fan Fest. La Plaza de la Liberación retumbó con un grito que pocas veces se escucha para un futbolista extranjero: “¡Vozinha, Vozinha!”. Cada intervención apagaba el festejo argentino y alimentaba la ilusión de una hazaña.

Cuando el reloj parecía condenar a Cabo Verde, llegó el agónico empate. El grito de gol fue ensordecedor. Se celebró con la misma pasión con la que se festeja una anotación de la Selección Mexicana. Por unos instantes, Guadalajara dejó de ser solo una sede mundialista para convertirse en el hogar de un equipo que había conquistado el cariño de todos.

Una ovación para la historia

El tiempo extra terminó inclinando la balanza del lado de Argentina, que consiguió el boleto a la siguiente ronda. Hubo rostros de tristeza en el Fan Fest, pero también una larga ovación para un equipo que nunca dejó de luchar.

Porque esa tarde nadie recordó únicamente al ganador. La verdadera victoria fue la de un grupo de futbolistas que, con entrega, humildad y corazón, logró que una ciudad entera los hiciera suyos.

A 8,250 kilómetros de Cabo Verde, sin un solo aficionado de ese país en las gradas del Fan Fest, Guadalajara se convirtió por un día en la casa del combinado africano. Y aunque el sueño mundialista terminó, el cariño de los tapatíos será un recuerdo imposible de borrar.

NG