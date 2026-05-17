Chelsea FC anunció este 17 de mayo que Xabi Alonso se convierte en el nuevo entrenador de los azules . El donostiarra llega de nuevo a las canchas tras su salida del Real Madrid en enero de este 2026.

Xabi Alonso aseguró que es un honor entrenar a este equipo, que ve "mucho potencial en él" y que su objetivo es competir de forma consistente al más alto nivel y ganar títulos.

Anuncio de los azules sobre la llegada de Alonso al club como entrenador. X / @ChelseaFC

Alonso construirá un equipo que luche por trofeos

El donostiarra ha firmado un contrato de cuatro años con el Chelsea y comenzará a trabajar el próximo 1 de julio de cara a la pretemporada .

"El Chelsea es uno de los clubes más grandes del futbol y me llena de orgullo convertirme en entrenador de este gran club", dijo Xabi Alonso en sus primeras declaraciones como técnico de los blues.

"En mis conversaciones con la propiedad del equipo y con los directores técnicos ha quedado claro que compartimos la misma ambición. Queremos construir un equipo capaz de competir de forma regular al más alto nivel y que luche por trofeos".

" Hay mucho talento en esta plantilla y un gran potencial en este club y será un honor poder dirigirlo . Ahora nuestro foco está en trabajar duro, construir la cultura adecuada y ganar título", añadió el donostiarra, cuyo último trabajo fue el Real Madrid.

Xabi Alonso será el sexto entrenador de la propiedad estadounidense que dirige el club desde que Roman Abramovich tuvo que venderlo en 2022 por su vinculación con Rusia, tras el estallido de la guerra de Ucrania.

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Alonso, fuera del Real Madrid

Xabi Alonso se despidió del Real Madrid el pasado 12 de enero . En un breve comunicado, el equipo merengue dio a conocer que, "de mutuo acuerdo" se ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo.

"Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa", señala el texto difundido en la página oficial de los blancos.

Además de anunciar la salida de quien también fue técnico del Bayer Leverkusen, el Madrid informó que Álvaro Arbeloa sería el nuevo entrenador, pero parece que su estadía con los ingleses también comienza a desestabilizarse.

El periodista deportivo Fabrizio Romano ha declarado desde el inicio de mayo que el Real Madrid estaría preparando el fichaje de José Mourinho como director técnico merengue en la llamada "Operación Mourinho". Hasta el momento, este movimiento no ha sido confirmado ni desmentido por el club .

Liam Roseinor, el gran ausente

En el comunicado de bienvenida que el Chelsea FC preparó para Alonso, hay una gran ausencia: Liam Roseinor. La directiva azul no habría estado muy conforme con el desempeño del inglés durante el breve tiempo que estuvo al frente de la escuadra europea, por lo que el agradecimiento por su actuación como timonel de los blues sobró en el comunicado.

El periodista deportivo Álvaro de Grado compartió información relevante sobre el nuevo nombramiento de Alonso como nuevo entrenador del Chelsea. X / @AlvarodeGrado

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