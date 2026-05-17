Domingo, 17 de Mayo 2026

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Futbol hoy 17 de mayo de 2026: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

La actividad futbolística de este domingo reúne semifinales, finales y partidos de liga en México, Europa, Sudamérica y Estados Unidos con transmisión en distintas plataformas

Por: Oralia López

Pumas, América Femenil, Real Madrid, Barcelona y varios clubes internacionales protagonizan la cartelera futbolística de este domingo. ESPECIAL / IMAGO7 y CANVA

Pumas, América Femenil, Real Madrid, Barcelona y varios clubes internacionales protagonizan la cartelera futbolística de este domingo. ESPECIAL / IMAGO7 y CANVA

El futbol internacional presenta una cartelera amplia para este domingo 17 de mayo, con actividad en distintas ligas del mundo, incluyendo competencias europeas, torneos de América Latina y compromisos clave en el futbol mexicano. La agenda contempla partidos desde la madrugada hasta la noche, con encuentros decisivos y cierres de temporada en varias competencias.

A lo largo de la jornada habrá opciones para ver los partidos en vivo desde múltiples plataformas y canales de televisión. Desde semifinales y finales hasta compromisos de liga regular, aquí puedes consultar todos los encuentros programados para hoy con horarios y canales de transmisión.

Partidos HOY domingo 17 de mayo de 2026 - Liga MX EN VIVO

Semifinales

  • Pumas vs Pachuca | 19:00 | ViX Premium, TUDN, Canal 5, aztecadeportes.com, Azteca Deportes Network, Azteca 7

Partidos HOY domingo 17 de mayo de 2026 - Liga MX Femenil EN VIVO

Final

  • América vs Monterrey | 12:00 | Liga BBVA MX Femenil YouTube, ViX Gratis, TUDN

Partidos HOY domingo 17 de mayo de 2026 - LaLiga EA Sports EN VIVO

  • Rayo Vallecano vs Villarreal | 11:00 | SKY Sports
  • Levante vs Mallorca | 11:00 | SKY Sports
  • Real Sociedad vs Valencia CF | 11:00 | SKY Sports
  • Sevilla FC vs Real Madrid | 11:00 | SKY Sports
  • Elche vs Getafe | 11:00 | SKY Sports, ViX Premium, Canal 5
  • Atlético de Madrid vs Girona | 11:00 | SKY Sports
  • Osasuna vs Espanyol | 11:00 | SKY Sports
  • Real Oviedo vs Alavés | 11:00 | SKY Sports
  • Athletic Club vs Celta | 11:00 | SKY Sports
  • Barcelona vs Real Betis | 13:15 | SKY Sports

Partidos HOY domingo 17 de mayo de 2026 - Premier League EN VIVO

  • Manchester United vs Nottingham Forest | 05:30 | FOX One, FOX
  • Everton vs Sunderland | 08:00 | HBO MAX
  • Leeds United vs Brighton | 08:00 | HBO MAX
  • Brentford vs Crystal Palace | 08:00 | FOX One, Tubi
  • Wolverhampton vs Fulham | 08:00 | FOX One, FOX
  • Newcastle vs West Ham | 10:30 | HBO MAX

Partidos HOY domingo 17 de mayo de 2026 - Serie A Italiana EN VIVO

  • Juventus vs Fiorentina | 04:30 | Disney+ Premium
  • Genoa vs AC Milan | 04:30 | Disney+ Premium, ESPN
  • AS Roma vs Lazio | 04:30 | Disney+ Premium, ESPN 4
  • Como 1907 vs Parma | 04:30 | Disney+ Premium
  • Pisa Sporting Club vs Napoli | 04:30 | Disney+ Premium
  • Inter Milan vs Hellas Verona | 07:00 | Disney+ Premium
  • Atalanta vs Bologna | 10:00 | Disney+ Premium, ESPN 3
  • Cagliari vs Torino | 12:45 | Disney+ Premium
  • Udinese vs US Cremonese | 12:45 | Disney+ Premium
  • Sassuolo vs US Lecce | 12:45 | Disney+ Premium

Partidos HOY domingo 17 de mayo de 2026 - Francia Ligue 1 EN VIVO

  • Olymmpique de Lyon vs Lens | 13:00 | FOX One, FOX+
  • Lille vs Auxerre | 13:00 | FOX One
  • Olympique de Marsella vs Rennes | 13:00 | FOX One
  • Paris FC vs PSG | 13:00 | FOX One, FOX

Partidos HOY domingo 17 de mayo de 2026 - Eredivisie EN VIVO

  • AZ Alkmaar vs NAC Breda | 06:30 | Disney+ Premium
  • PSV Eindhoven vs Twente | 06:30 | Disney+ Premium
  • Heerenveen vs Ajax | 06:30 | Disney+ Premium, ESPN 4
  • NEC Nijmegen vs Go Ahead Eagles | 06:30 | Disney+ Premium

Partidos HOY domingo 17 de mayo de 2026 - LaLiga Hypermotion EN VIVO

  • Deportivo vs FC Andorra | 06:00 | SKY Sports
  • Real Zaragoza vs Sporting Gijón | 13:15 | SKY Sports

Partidos HOY domingo 17 de mayo de 2026 - MLS EN VIVO

  • Inter Miami CF vs Portland Timbers | 16:00 | Apple TV
  • Nashville SC vs Los Angeles FC | 18:00 | Apple TV

Partidos HOY domingo 17 de mayo de 2026 - Serie A Brasil EN VIVO

  • Santos vs Coritiba | 08:00 | Fanatiz, Azteca Deportes Network, Disney+ Premium
  • Bahía vs Grêmio | 13:00 | Fanatiz, Azteca Deportes Network, Disney+ Premium
  • Botafogo vs Corinthians | 13:00 | Fanatiz, Globo Internacional
  • RB Bragantino vs Vitória | 15:30 | Fanatiz
  • Chapecoense vs Remo | 15:30 | Fanatiz
  • Atlético Paranaense vs CR Flamengo | 16:30 | Fanatiz

Partidos HOY domingo 17 de mayo de 2026 - Superliga Turca EN VIVO

  • Fenerbahçe vs Eyupspor | 11:00 | Disney+ Premium, ESPN 3
  • Trabzonspor vs Gençlerbirligi SK | 11:00 | Disney+ Premium
  • Kasimpasa vs Galatasaray | 11:00 | Disney+ Premium

Mantente al tanto de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día consultando EL INFORMADOR. A lo largo de la jornada, te ofreceremos lo más relevante de los torneos que seguimos en México.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

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