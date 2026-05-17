El futbol internacional presenta una cartelera amplia para este domingo 17 de mayo, con actividad en distintas ligas del mundo, incluyendo competencias europeas, torneos de América Latina y compromisos clave en el futbol mexicano. La agenda contempla partidos desde la madrugada hasta la noche, con encuentros decisivos y cierres de temporada en varias competencias.

A lo largo de la jornada habrá opciones para ver los partidos en vivo desde múltiples plataformas y canales de televisión. Desde semifinales y finales hasta compromisos de liga regular, aquí puedes consultar todos los encuentros programados para hoy con horarios y canales de transmisión.

Partidos HOY domingo 17 de mayo de 2026 - Liga MX EN VIVO

Semifinales

Pumas vs Pachuca | 19:00 | ViX Premium, TUDN, Canal 5, aztecadeportes.com, Azteca Deportes Network, Azteca 7

Partidos HOY domingo 17 de mayo de 2026 - Liga MX Femenil EN VIVO

Final

América vs Monterrey | 12:00 | Liga BBVA MX Femenil YouTube, ViX Gratis, TUDN

Partidos HOY domingo 17 de mayo de 2026 - LaLiga EA Sports EN VIVO

Rayo Vallecano vs Villarreal | 11:00 | SKY Sports

Levante vs Mallorca | 11:00 | SKY Sports

Real Sociedad vs Valencia CF | 11:00 | SKY Sports

Sevilla FC vs Real Madrid | 11:00 | SKY Sports

Elche vs Getafe | 11:00 | SKY Sports, ViX Premium, Canal 5

Atlético de Madrid vs Girona | 11:00 | SKY Sports

Osasuna vs Espanyol | 11:00 | SKY Sports

Real Oviedo vs Alavés | 11:00 | SKY Sports

Athletic Club vs Celta | 11:00 | SKY Sports

Barcelona vs Real Betis | 13:15 | SKY Sports

Partidos HOY domingo 17 de mayo de 2026 - Premier League EN VIVO

Manchester United vs Nottingham Forest | 05:30 | FOX One, FOX

Everton vs Sunderland | 08:00 | HBO MAX

Leeds United vs Brighton | 08:00 | HBO MAX

Brentford vs Crystal Palace | 08:00 | FOX One, Tubi

Wolverhampton vs Fulham | 08:00 | FOX One, FOX

Newcastle vs West Ham | 10:30 | HBO MAX

Partidos HOY domingo 17 de mayo de 2026 - Serie A Italiana EN VIVO

Juventus vs Fiorentina | 04:30 | Disney+ Premium

Genoa vs AC Milan | 04:30 | Disney+ Premium, ESPN

AS Roma vs Lazio | 04:30 | Disney+ Premium, ESPN 4

Como 1907 vs Parma | 04:30 | Disney+ Premium

Pisa Sporting Club vs Napoli | 04:30 | Disney+ Premium

Inter Milan vs Hellas Verona | 07:00 | Disney+ Premium

Atalanta vs Bologna | 10:00 | Disney+ Premium, ESPN 3

Cagliari vs Torino | 12:45 | Disney+ Premium

Udinese vs US Cremonese | 12:45 | Disney+ Premium

Sassuolo vs US Lecce | 12:45 | Disney+ Premium

Partidos HOY domingo 17 de mayo de 2026 - Francia Ligue 1 EN VIVO

Olymmpique de Lyon vs Lens | 13:00 | FOX One, FOX+

Lille vs Auxerre | 13:00 | FOX One

Olympique de Marsella vs Rennes | 13:00 | FOX One

Paris FC vs PSG | 13:00 | FOX One, FOX

Partidos HOY domingo 17 de mayo de 2026 - Eredivisie EN VIVO

AZ Alkmaar vs NAC Breda | 06:30 | Disney+ Premium

PSV Eindhoven vs Twente | 06:30 | Disney+ Premium

Heerenveen vs Ajax | 06:30 | Disney+ Premium, ESPN 4

NEC Nijmegen vs Go Ahead Eagles | 06:30 | Disney+ Premium

Partidos HOY domingo 17 de mayo de 2026 - LaLiga Hypermotion EN VIVO

Deportivo vs FC Andorra | 06:00 | SKY Sports

Real Zaragoza vs Sporting Gijón | 13:15 | SKY Sports

Partidos HOY domingo 17 de mayo de 2026 - MLS EN VIVO

Inter Miami CF vs Portland Timbers | 16:00 | Apple TV

Nashville SC vs Los Angeles FC | 18:00 | Apple TV

Partidos HOY domingo 17 de mayo de 2026 - Serie A Brasil EN VIVO

Santos vs Coritiba | 08:00 | Fanatiz, Azteca Deportes Network, Disney+ Premium

Bahía vs Grêmio | 13:00 | Fanatiz, Azteca Deportes Network, Disney+ Premium

Botafogo vs Corinthians | 13:00 | Fanatiz, Globo Internacional

RB Bragantino vs Vitória | 15:30 | Fanatiz

Chapecoense vs Remo | 15:30 | Fanatiz

Atlético Paranaense vs CR Flamengo | 16:30 | Fanatiz

Partidos HOY domingo 17 de mayo de 2026 - Superliga Turca EN VIVO

Fenerbahçe vs Eyupspor | 11:00 | Disney+ Premium, ESPN 3

Trabzonspor vs Gençlerbirligi SK | 11:00 | Disney+ Premium

Kasimpasa vs Galatasaray | 11:00 | Disney+ Premium

Mantente al tanto de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día consultando EL INFORMADOR. A lo largo de la jornada, te ofreceremos lo más relevante de los torneos que seguimos en México.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

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