El futbol internacional presenta una cartelera amplia para este domingo 17 de mayo, con actividad en distintas ligas del mundo, incluyendo competencias europeas, torneos de América Latina y compromisos clave en el futbol mexicano. La agenda contempla partidos desde la madrugada hasta la noche, con encuentros decisivos y cierres de temporada en varias competencias.A lo largo de la jornada habrá opciones para ver los partidos en vivo desde múltiples plataformas y canales de televisión. Desde semifinales y finales hasta compromisos de liga regular, aquí puedes consultar todos los encuentros programados para hoy con horarios y canales de transmisión.Mantente al tanto de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día consultando EL INFORMADOR. A lo largo de la jornada, te ofreceremos lo más relevante de los torneos que seguimos en México.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de México---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF