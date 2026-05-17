Cruz Azul: Claudia García lanza fuerte declaración sobre salida de Vicente Sánchez

Cruz Azul está viviendo dos cosas muy diferentes al mismo tiempo. Por un lado, el equipo está en la Final de la Liga MX y la afición está emocionada. Pero por otro, siguen las críticas por varias decisiones de la directiva en los últimos años.

Todo empezó cuando el técnico Martín Anselmi dejó al equipo para irse al Porto de Portugal. Su salida tomó por sorpresa a Cruz Azul y dejó al club sin mucha estabilidad.

Después llegó el uruguayo Vicente Sánchez. Al principio parecía que las cosas iban bien porque ganó la Concachampions y regresó al equipo a un torneo internacional importante. Pero más tarde fue despedido tras quedar eliminado contra América en semifinales de Liga MX.

Claudia García lanza fuerte declaración

En el programa deportivo “Cuadro Titular” de FOX ONE, la conductora Claudia García dijo que Vicente Sánchez no salió solamente por culpa de la directiva. Según ella, el entrenador tenía problemas personales y también generaba un mal ambiente dentro del equipo. Incluso comentó que “era inaguantable”, dejando claro que la relación dentro del club ya estaba muy mal.

ESPECIAL/IMAGO7

Luego Cruz Azul contrató al argentino Nicolás Larcamón para intentar arreglar la situación. Sin embargo, el equipo sufrió una goleada muy fuerte en la Leagues Cup y eso molestó mucho al presidente Víctor Velázquez. Después, Larcamón fue despedido antes de terminar la fase regular del Clausura 2026.

Ahí apareció Joel Huiqui como técnico interino. Aunque muchos dudaban de él, los resultados fueron muy buenos. En cinco partidos logró cuatro victorias y un empate, además de llevar al equipo hasta la Gran Final.

Aun así, no está claro si Huiqui seguirá como entrenador oficial. Algunos analistas creen que merece quedarse por lo que hizo en tan poco tiempo. Otros piensan que la directiva podría volver a tomar otra decisión polémica.

A pesar de todos los problemas internos, el plantel ha respondido bien en la cancha. Ahora Cruz Azul está a un paso de conseguir su décimo título de Liga MX en la Final del Clausura 2026.

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