El periodista deportivo Fabrizio Romano ha mantenido sus redes sociales activas este día con la noticia de la supuesta preparación del fichaje de José Mourinho como director técnico por parte del Real Madrid.

José Mourinho, de 63 años, es el actual director técnico del S. L. Benfica de la Primeira Liga de Portugal, pero, según Romano, Mourinho "es consciente de que las conversaciones con el Real Madrid están en curso" .

Romano mantiene al tanto a sus seguidores sobre el destino del portugués. X / @FabrizioRomano

Romano, además, señala que la decisión de retornar a Mourinho al Real Madrid como director técnico, tras su salida en 2013, recae en Florentino Pérez Rodríguez, empresario y presidente del Grupo ACS desde 1997 y del Real Madrid desde 2009.

El último avance merengue

Romano detalló que la nombrada " Operación Mourinho " ha comenzado en el club merengue.

Aseguró que el líder portugués está dispuesto a aceptar el puesto, pero que las conversaciones directas están en marcha. Para cerrar el tema, previo a una decisión definitiva, Fabrizio Romano sentenció que "si el Madrid lo llama, José está listo" para retirarse del Benfica .

Otras voces

Luis Figo, exfutbolista portugués, ha asegurado este viernes que " en el Real Madrid la mano dura no funciona ". Ha negado que su compatriota, Mourinho, responda a esta descripción, y ha insistido en que para ocupar el banquillo del Santiago Bernabéu es necesario "saber de futbol, tener sentido común, conocer el club y el entorno", además de ser un buen gestor.

" No sé si Mourinho fichará; hay que preguntar a Florentino . José es amigo mío y a todos mis amigos les deseo lo mejor. Si su felicidad es entrenar al Madrid, bienvenido sea", ha declarado.

Con información de EFE y Fabrizio Romano.

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FF