Un solitario gol de Alice Soto al minuto 24 le dio a Monterrey la ventaja en el partido de Ida de la final del Clausura 2026, luego de imponerse 1-0 al América en el Estadio BBVA. Con la serie todavía abierta, la atención ahora está puesta en el duelo de vuelta en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde se definirá a la nueva campeona de la Liga MX Femenil.

Monterrey llega con ventaja a la vuelta

Este domingo 17 de mayo, a las 12:00 horas, arrancará el partido de la Liga MX Femenil con el que se conocerá a una nueva campeona. El Estadio Ciudad de los Deportes será el escenario donde ambas protagonistas saltarán a la cancha para definir quién se quedará con la corona.

Noventa minutos separan a Monterrey de conquistar su quinto título. Mientras que, por su parte, una victoria sería decisiva para que América salde la deuda que tiene con su afición y rompa la maldición que la ha alejado de su tercera estrella.

Cabe recordar que de las últimas ocho finales en la Liga MX Femenil, las Águilas han estado en siete. Sin embargo, solo han ganado una.

Villacampa confía en la reacción del América

Después del partido de ida, el estratega Ángel Villacampa aseveró que las azulcremas maduraron después de dichos tropiezos, por lo que confía en que alcanzarán su tercer título.

"Sigo pensando lo mismo, el segundo partido es una consecuencia del primero. Lo que tenemos que hacer, hay dos caminos: mostrar frustración, un camino de que no salieron las cosas como queríamos, o aprender a mejorarlas, creer que se puede y no hay otra situación. Hemos madurado mucho, es hora de madurarlo. Creo en ellas, en el equipo", sentenció en conferencia de prensa.

Dónde ver EN VIVO la final de Vuelta América vs Monterrey - Liga MX Femenil

Fecha y hora: Domingo 17 de mayo, 12:00 horas

Domingo 17 de mayo, 12:00 horas Estadio: Ciudad de los Deportes, Ciudad de México

Ciudad de los Deportes, Ciudad de México Transmisión: ViX Gratis, TUDN y Canal de YouTube de la Liga MX Femenil

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

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