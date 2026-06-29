Luego de que las altas temperaturas impidieron el exitoso paso de Jannik Sinner en Roland Garros, el italiano número 1 del ATP llega a Wimbledon dispuesto a derrotar a todo aquel que se le cruce en el torneo blanco londinense, en el que es el vigente campeón defensor .

En la Primera Ronda de Wimbledon, celebrada este 29 de junio, Sinner sufrió para derrotar al serbio Miomir Kecmanovic en un encuentro en el que fue perdiendo por dos sets a uno, pero que consiguió dar la vuelta al marcador (4-6, 6-3, (6)6-7, 6-2 y 6-3).

Sinner, decidido a la reivindicación

El italiano, que pasó más apuros de lo esperado en su debut inglés, consiguió la clasificación y se enfrentará el miércoles al portugués Nuno Borges en Segunda Ronda en su camino a revalidar el título conseguido el año pasado.

En su victoria número 94 en todos los torneos Grand Slam, Sinner se apoyó en su saque y realizó 31 aces, que fue una de las claves de su remontada .

Kecmanovic, que realizó uno de sus mejores partidos en los últimos años, rozó la machada y sorprendió al mejor jugador del mundo, que mostró debilidad en su debut.

El serbio realizó un break clave en el noveno juego del set inaugural que le valió para adelantarse en el marcador, pero Sinner consiguió reaccionar e igualó el marcador con un contundente 6-3.

Cuando parecía que el italiano lo tenía controlado, Kecmanovic desplegó su mejor tenis en la muerte súbita , donde llegó a salvar una bola de set y aprovechó su primera opción al resto.

El italiano pisa fuerte

Con la grada en su máximo esplendor, Sinner, al borde de las cuerdas, consiguió ventaja en la cuarta manga con dos roturas consecutivas que llevaron al partido al quinto set, donde el italiano, con un break en el sexto, cerró el encuentro y evitó la sorpresa.

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FF