Mundial 2026: México confía en su unión y en el respaldo de la afición para enfrentar a Ecuador

La Selección Mexicana cerró su preparación para el partido de este martes frente a Ecuador, correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, con un mensaje claro desde el interior del plantel: mantener la unidad, aprovechar el respaldo de la afición y continuar con el nivel mostrado durante la fase de grupos .

Después de finalizar como líder del Grupo A con nueve puntos, tres victorias y sin recibir anotaciones, el conjunto dirigido por Javier Aguirre enfrentará su primer compromiso de eliminación directa en el Estadio Ciudad de México, donde espera contar con una asistencia superior a los 80 mil aficionados.

Uno de los referentes del equipo, Jesús Gallardo, reconoció que el apoyo recibido desde el inicio del torneo ha sido un impulso para el grupo y aseguró que el plantel busca responder con resultados dentro del terreno de juego.

"Sentimos el apoyo y la verdad es que eso nos motiva, creemos que se lo merecen y esperemos seguir dando muchas alegrías", señaló el lateral mexicano.

Gallardo también pidió mantener los pies sobre la tierra pese al paso perfecto del Tricolor en la primera ronda . El jugador consideró que el equipo todavía no ha conseguido el objetivo y reconoció que Ecuador será un rival que exigirá la mejor versión de México.

"En un Mundial todas las selecciones juegan a ganar y afortunadamente nosotros ganamos los tres partidos. Estamos orgullosos de eso, pero creemos que aún no hemos ganado nada. Sabemos que Ecuador ha hecho las cosas bien, es un equipo dinámico, muy fuerte, tiene jugadores muy buenos, pero tratamos de concentrarnos en nosotros y hacer nuestro futbol para seguir ganando", comentó.

Armando González también destacó lo que representa disputar una Copa del Mundo como anfitrión. El delantero aseguró que jugar frente a la afición mexicana representa una motivación adicional para un grupo que busca igualar o superar la actuación lograda por el Tricolor en los Mundiales de 1970 y 1986.

"Yo sé que la afición siempre está con nosotros, es un orgullo tener a toda la gente ahí en el estadio y a dónde vamos. Ser local es un apoyo increíble, jugar un Mundial y más en tu casa es indescriptible", afirmó.

Por su parte, Obed Vargas resaltó el ambiente que existe dentro del plantel y aseguró que la unión ha sido uno de los factores que explican el rendimiento del equipo durante el torneo.

"La afición sabemos que va a estar ahí apoyándonos en cada momento, ojalá les podamos dar una alegría muy bonita. Vamos a salir de la misma manera que venimos haciendo, enfocados en lo que tenemos que hacer dentro del campo, dando lo mejor de cada uno de nosotros y con esa unidad que nos está representando como grupo", expresó.

México enfrentará a una selección ecuatoriana que avanzó como tercer lugar del Grupo E después de derrotar a Alemania en la última jornada. El vencedor de esta serie avanzará a los octavos de final y mantendrá vivo el objetivo de pelear por un lugar entre los mejores equipos de la Copa del Mundo .

SV