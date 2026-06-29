La originaria de Bielorrusia y número 1 del WTA, Aryna Sabalenka, jamás ha ganado un torneo de Wimbledon. Este 2026, la oportunidad vuelve a sonreírle, pero con cierta burla, luego del regreso al tenis individual de la estadounidense Serena Williams.

Williams, de 44 años y ganadora de 23 Grand Slams, no disputa el torneo desde 2022, cuando cayó en primera ronda frente a la francesa Harmony Tan.

Por su parte, Sabalenka, que debuta frente a la serbia Teodora Kostovic, llega a Londres como principal favorita al título en un torneo en el que ha alcanzado las semifinales en tres ocasiones, pero en el que nunca ha conseguido dar el paso definitivo hacia el título .

El camino de Sabalenka

Sabalenka, que suma cuatro trofeos de Grand Slam, quedó eliminada en los cuartos de final en Roland Garros 2026 y, recientemente, disputó el torneo de Berlín sobre hierba, donde fue derrotada en semifinales por la estadounidense Jessica Pegula.

Si se cumplen los pronósticos, podría cruzarse en Tercera Ronda con la británica Emma Raducanu, en Octavos con la japonesa Naomi Osaka y en Cuartos de Final con la rusa Mirra Andreeva, una de las grandes sensaciones del circuito y reciente campeona de Roland Garros. Más adelante aparecería nuevamente Jessica Pegula como posible rival en Semifinales.

Williams regresaría al tenis pisando fuerte

Pero si hay un nombre que acapara buena parte de la atención en esta edición, es el de Serena Williams, considerada una de las mejores tenistas de todos los tiempos y que regresará al cuadro individual de Wimbledon cuatro años después gracias a una invitación concedida por la organización .

La ganadora de 23 títulos de Grand Slam, segunda en la clasificación histórica femenina solo por detrás de la australiana Margaret Court, volverá a competir en el All England Club, donde conquistó siete títulos individuales, el último de ellos en 2016.

Aunque nunca anunció oficialmente su retirada, la estadounidense permaneció alejada del circuito durante casi cuatro años hasta reaparecer la pasada semana en Queen's, y esta semana volvió a competir en Berlín formando pareja con Karolina Muchova, aunque ambas cayeron eliminadas en primera ronda.

Además del individual, Serena disputará el torneo de dobles junto a su hermana Venus Williams , con quien ha conquistado seis títulos de Wimbledon y formado una de las parejas más exitosas de la historia del tenis.

¿Y si sí, Sabalenka?

Sin duda, el camino de ambas tenistas por las canchas, entre las redes y con una amplia trayectoria en Grand Slams, las posiciona a la par como las gigantes a vencer en Wimbledon, pero Sabalenka se enfrenta a un duelo más personal, el que pareciera que una maldición la persigue y le ha impedido ganar en Londres .

Pese a los números que no favorecen a la bielorrusa en este torneo, siempre caben las sorpresas en el tenis, como las que sucedieron en el pasado Roland Garros, que fue conquistado por primera vez por Zverev, el número 2 del ATP, y por la joven de 19 años, Mirra Andreeva. Ante los últimos sucesos en el tenis, cabe preguntarse: ¿Y si sí, Sabalenka?

Con información de EFE.

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