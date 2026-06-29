La fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 dejó un contraste llamativo en las tres sedes mexicanas. Aunque Guadalajara fue la ciudad que recibió el mayor número de partidos durante la primera ronda del torneo, terminó siendo la que registró menos goles. En cambio, Monterrey, con un encuentro menos, fue el escenario donde más veces se movieron las redes.

En total, las sedes de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey albergaron 10 partidos de la fase de grupos, en los que se marcaron 25 goles, para un promedio de 2.5 anotaciones por encuentro.

Monterrey: La capital del grito

La sede más goleadora fue Monterrey, que recibió tres encuentros en el Estadio BBVA y acumuló 11 goles, casi la mitad de todas las anotaciones registradas en territorio mexicano durante la primera fase del certamen.

La jornada más espectacular fue la goleada de Suecia por 5-1 sobre Túnez, un partido que por sí solo dejó seis anotaciones. Posteriormente, Japón venció 4-0 a Túnez, mientras que Sudáfrica derrotó 1-0 a Corea del Sur, resultados que permitieron a Monterrey cerrar con un promedio de 3.67 goles por partido, el más alto entre las sedes mexicanas.

Ciudad de México: Cumplió con la expectativa

La Ciudad de México ocupó el segundo lugar con nueve goles en tres partidos disputados en el Estadio Azteca. La actividad comenzó con el triunfo de México por 2-0 sobre Sudáfrica, seguido de la victoria de Colombia por 3-1 frente a Uzbekistán, un encuentro que aportó cuatro anotaciones, la mayor cantidad en un solo partido dentro de la capital. Finalmente, República Chequia venció 3-0 a México, dejando un total de nueve goles y un promedio de tres anotaciones por encuentro.

Guadalajara: El búnker del orden defensivo

El caso de Guadalajara fue muy distinto. El Estadio Guadalajara fue la única sede mexicana que recibió cuatro partidos de la fase de grupos, uno más que Ciudad de México y Monterrey. Sin embargo, los encuentros estuvieron marcados por marcadores cerrados y apenas se anotaron cinco goles, el registro más bajo entre las tres ciudades anfitrionas.

La actividad en Guadalajara comenzó con la victoria de Corea del Sur por 2-1 sobre República Chequia, el único encuentro que superó un gol de diferencia. Después, México venció 1-0 a Corea del Sur, Colombia derrotó 1-0 a República Democrática del Congo y España superó 1-0 a Uruguay, resultados que reflejaron el equilibrio defensivo que predominó en esta sede , donde se registró un promedio de apenas 1.25 goles por partido, el más bajo entre las tres ciudades mexicanas que albergaron la fase de grupos del Mundial 2026.

Las cifras muestran una diferencia importante entre las ciudades mexicanas. Mientras Monterrey concentró el 44 por ciento de los goles anotados en México durante la fase de grupos, la Ciudad de México aportó el 36 por ciento y Guadalajara apenas el 20 por ciento, a pesar de haber recibido el mayor número de partidos.

El promedio de anotaciones también evidencia esa disparidad. Monterrey registró 3.67 goles por partido, la Ciudad de México 3.0, mientras que Guadalajara apenas alcanzó 1.25 goles por encuentro , la cifra más baja entre las sedes mexicanas.

NG