La afición del Fulham vivió este domingo un intenso partido de la Jornada 37 de la Premier League, en el que ovacionaron y corearon la presencia del mexicano Raúl Jiménez en la cancha.

El delantero fue ovacionado al ingresar al Molineux al minuto 66' del encuentro y el momento se viralizó en redes sociales . Pese a la buena actitud de su afición, el equipo inglés se mantiene al borde del adiós del certamen europeo.

¡ESTE MUCHACHO ME LLENA DE ORGULLO!��



Así fue el ingreso de Raúl Jiménez al Molineux ¡LO AMAN!�� #Wolves 1-1 #Fulham



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Al borde de la despedida

Durante el partido de la Jornada 37, Fulham empató a un tanto contra los Wolverhampton Wanderers y se mantiene en la posición 13 de la tabla general del actual torneo de la Premier League . Se queda al borde del adiós europeo al situarse a cuatro puntos del séptimo puesto a falta de un partido por disputar.

El encuentro se le complicó a los visitantes cuando el Wolves se adelantó en el minuto 25' con un potente disparo desde fuera del área de Mateus Nunes.

El portugués, que sumó su tercer gol, ya avisó previamente, al igual que su compañero Rodrigo Gomes, pero su remate se fue desviado.

En el tiempo añadido de la primera parte, Nunes, que fue el más destacado de los suyos, cometió un penalti sobre Timothy Castagne que Antonee Robinson transformó engañando a José Sá.

El estadounidense, que no marcaba con el Fulham desde enero de 2022, se estrenó en Premier League marcando su primer gol en la competición en su partido número 157.

En la segunda mitad, los locales estuvieron cerca de adelantarse de nuevo por medio de Hwang Hee-Chan, cuyo remate salió rozando un poste.

El Fulham también lo intentó, pero se topó con Jose Sá, que evitó la derrota con dos paradas a Alex Iwobi .

Con este empate, el Wolves se mantiene como farolillo rojo con 19 puntos, mientras que el conjunto del oeste de Londres se queda duodécimo, a tres puntos del Brentford, a falta de una jornada para que termine el campeonato liguero.

Con información de EFE.

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