Mateo Chávez tuvo un cierre de temporada inolvidable en el futbol europeo. El defensor mexicano marcó este domingo su primer gol con el AZ Alkmaar durante el empate 3-3 frente al NAC Breda, en la última jornada de la Temporada 2025-26 de la Eredivisie.

El lateral surgido en el Guadalajara volvió a la titularidad después de permanecer en la banca en los dos partidos anteriores y respondió rápidamente dentro del terreno de juego. Apenas al minuto 11, Chávez apareció dentro del área tras recibir un pase filtrado de Sven Mijnans y definió de manera cruzada para colocar momentáneamente el 2-0 en el marcador.

Aunque el conjunto neerlandés parecía encaminado a cerrar la campaña con una victoria cómoda, el NAC Breda reaccionó en la segunda mitad y logró igualar el encuentro, dejando el definitivo 3-3 en el AFAS Stadion.

Más allá del resultado, el tanto significó un momento especial para el mexicano, quien completó su primera experiencia en Europa con números positivos. Durante la temporada, Mateo Chávez disputó 32 partidos con el AZ Alkmaar, registrando un gol y dos asistencias.

Además, el defensor consiguió su primer campeonato en el Viejo Continente tras conquistar la Copa de Países Bajos con el AZ. Sin embargo, una lesión en el hombro le impidió disputar las Semifinales y la Final del certamen, aunque sí formó parte importante del recorrido del equipo en las rondas previas.

El AZ Alkmaar terminó la temporada en el séptimo puesto de la Eredivisie, pero aseguró su presencia en la próxima edición de la Europa League gracias al título copero.

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MB