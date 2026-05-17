Johan Vásquez marca ante el Milan; Santiago Giménez vuelve a ser titular con los Rossoneri

Johan Vásquez brilló en el cierre del partido entre el Genoa y el Milan, aunque no pudo evitar la derrota de su equipo en la Jornada 37 de la Serie A. En una noche especial para el futbol mexicano, el defensor sonorense se encontró frente a frente con Santiago Giménez, quien arrancó como titular con el conjunto Rossoneri en el Estadio Luigi Ferraris.

El cuadro milanista se quedó con la victoria por marcador de 2-1, un resultado que mantiene con vida sus aspiraciones de clasificar a la próxima edición de la UEFA Champions League. Sin embargo, más allá del triunfo visitante, uno de los nombres más destacados del encuentro fue el de Johan Vásquez, quien volvió a responder como líder y capitán del Genoa.

Johan Vásquez apareció en el momento indicado

Cuando el encuentro parecía definido, el mexicano apareció en el momento indicado para descontar en el marcador. Al minuto 86, tras una acción a balón parado y varios rebotes dentro del área, Vásquez aprovechó el desconcierto defensivo del Milan para empujar el balón al fondo de la portería y colocar el 1-2 definitivo.

El gol del central mexicano terminó siendo el premio a una actuación sólida en defensa y constante en ataque durante los minutos finales. Además, representó un nuevo momento destacado para el futbolista sonorense, quien continúa consolidándose como una de las piezas más importantes del Genoa en la Serie A.

Previamente, el Milan había construido su ventaja gracias a las anotaciones de Christopher Nkunku, quien abrió el marcador desde el punto, y de Zachary Athekame, encargado de ampliar la diferencia.

Santiago Giménez como titular por segundo partido consecutivo en este 2026

Por parte del conjunto Rossoneri, Santiago Giménez volvió a recibir la confianza del cuerpo técnico al iniciar como titular por segundo partido consecutivo en este 2026. El delantero mexicano disputó 67 minutos antes de abandonar el terreno de juego.

La continuidad de Giménez llega en un momento importante tanto para el atacante como para la Selección Mexicana, ya que el delantero comienza a recuperar ritmo competitivo a pocas semanas del arranque de la Copa del Mundo.

Mientras el Milan dio un paso importante en la pelea por puestos europeos, el Genoa cerró su último partido como local de la temporada con una derrota, aunque dejando como nota positiva la actuación y el gol de Johan Vásquez.

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AS