El Super Bowl LX estuvo repleto de momentos virales y también de posicionamientos políticos. Este evento deportivo en Estados Unidos es uno de los más consumidos al año en el mundo, por lo que es una ventana internacional a todo lo que allí suceda.

Uno de los momentos más incómodos y, ciertamente, fuertes -en un sentido político- fue el arribo de receptor abierto de los Patriotas de Nueva Inglaterra, Mack Hollins, quien desfiló por los pasillos del Levi's Stadium de Santa Clara, California, con un atuendo que intrigó a las redes sociales.

Hollins apareció descalzo, con un atuendo en color tinto que simulaba un uniforme penitenciario, y esposado .

¿De qué se trata?

El Super Bowl LX pasará a la historia como uno de los más polémicos, no por motivos deportivos, sino por razones políticas. Desde que Donald Trump tomó por segunda ocasión la Administración de Estados Unidos, su gestión ha impulsado medidas brutales contra las y los migrantes que residen en el país del norte.

Las personas "ilegales", como las ha llamado desde el poder, han protagonizado numerosas movilizaciones en las calles de Estados Unidos huyendo de elementos del ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas), quienes han fungido como cazadores de migrantes, específicamente, latinos.

Estas acciones han sido tachadas como violentas por la prensa internacional y por las organizaciones sociales dentro de Estados Unidos; otros organismos han aseverado que las redadas del ICE corrompen los derechos humanos de las y los migrantes, quienes son atrapados, arrestados y hasta levantados como si se tratara de criminales.

Es por este motivo que el receptor abierto de los Patriotas de Nueva Inglaterra decidió vestirse y salir al evento deportivo anual más importante de Estados Unidos con esas prendas: se trató de un acto de protesta en contra de las acciones de Trump para con los migrantes .

