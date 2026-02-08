Los Seahawks de Seattle y sus defensas imponentes son sinónimo de éxito y, como hace 12 años, esa barrera dominó en el Super Bowl LX para coronarse por segunda vez en la historia de la franquicia, luego de vencer 29-13 a los Patriots de Nueva Inglaterra gracias, también, al corredor Kenneth Walker III, cargando con la ofensiva terrestre.

El ritmo del partido durante la primera mitad fue lento por parte de ambas ofensivas , Seattle no le dio tregua a Drake Maye y compañía en toda la velada, persiguiéndolo sin descanso y capturándolo seis veces, mientras que Nueva Inglaterra, aunque le permitía avanzar a Sam Darnold, apretaban las tuercas en zona roja, evitando que entraran a la tierra prometida y limitándolos a goles de campo.

El primer periodo solo fue de tres puntos anotados por Seattle al comienzo del partido, seguidos por dos patadas de despeje de cada bando. En el segundo cuarto, Darnold y Walker lograron progresar lo suficiente en dos series ofensivas para ampliar a 9-0 la ventaja que tendría el marcador al medio tiempo mientras que a los Patriotas no le llegaban las ideas para traspasar la barricada montada por Aden Durde toda la campaña.

Los de Mike Vrabel se fueron a los vestidores con menos de 65 yardas totales, contra las 183 de parte de los de Mike Macdonald, pero la tensión seguía en el Levi’s Stadium con una ventaja de un solo dígito y aún sin touchdowns de ninguno de los protagonistas que se aferraban a la intensidad de sus defensivas para evitar una tragedia.

El tercer cuarto trajo más de lo mismo para ambos equipos: presión defensiva, un gol de campo para los Halcones Marinos y más fuerza del costado defensivo que generó dividendos, más allá de los despejes y la momentánea blanqueada, con un balón suelto de Drake Maye.

Darnold, quien registró 202 yardas y un pase de anotación, orquestó una ofensiva corta, de cinco jugadas y 37 yardas, para capitalizar con seis puntos luego de conectar con su ala cerrada, AJ Barner ya en el cuarto cuarto, que ponía el juego 19-0 con el punto extra y el primer clavo en el ataúd patriota.

Sin embargo, la tapa no estaba cerrada del todo. La memoria de cómo llegaron hasta este partido le regresó a los Patriotas y, aunque ya era tarde y el reloj era su segundo oponente, en la siguiente serie lograron entrar a las diagonales con tres jugadas y un pase de touchdown de Drake Maye para Mack Hollins.

Esa pequeña llama de esperanza parecía crecer tras la patada de despeje de los Seahawks, pero se apagó de inmediato gracias al segundo error de Maye, lanzando una intercepción en manos de Julian Love, que convertirán eventualmente en tres puntos para estar 22-7, frotándose las manos para celebrar con tres minutos en el reloj.

Si no era suficiente para asegurar la victoria, llegó un clavo más con otra entrega de balón, cortesía del quarterback de segundo año (terminó con 295 yardas, 2 touchdowns y 2 intercepciones), devuelta de inmediato por Uchenna Nwoso para el 29-7. Los Pats darían un último respiro con otra anotación, pero el daño era demasiado y el tiempo muy poco.

Con la defensiva del “Dark Side” como heredera de la “Legión del Boom” emulando lo que lograron hace 12 años, se sacudieron el fantasma de la intercepción de Malcolm Butler en la edición XLIX del Super Bowl en 2015 .

SV