El Real Madrid solventó un partido gris con una jugada individual de Álvaro Carreras en el minuto 65 que redondeó Kylian Mbappé en el 91 para ganar 2-0 y llevarse los tres puntos contra el Valencia que no probó a Thibaut Courtois.

Con el triunfo, los madridistas siguen a un punto del Barcelona en la pelea por el liderato y el Valencia se mantiene de momento a uno del descenso que marca con 22 puntos el Rayo Vallecano, cuyo partido contra el Oviedo ha sido aplazado esta jornada por las condiciones del Estadio de Vallecas.

Después de la eliminación copera y con un equipo que no termina de arrancar, el ambiente en Mestalla era frío pese a la rivalidad. Se sintió desde la llegada del autobús local, que fue recibido con pitos de parte de su afición al grito de “jugadores, mercenarios”, mientras que el del Real Madrid entró por una puerta trasera.

Carlos Corberán, que sufrió a última hora la baja de Foulquier por molestias en la rodilla, utilizó a Luis Rioja de carrilero para formar una línea de cinco en defensa con el sevillano como lateral, que pasaba a su condición natural de extremo a la hora de atacar.

Álvaro Arbeloa, por su parte, dio su primera titularidad en liga al lateral derecho del filial David Jiménez. Valverde, ante la baja de Bellingham, volvió al medio, y en ataque eligió a Gonzalo para acompañar a Mbappé.

El Madrid se hizo con el balón desde el principio ante un Valencia aplicado. Los valencianistas se resguardaron en su defensa de cinco, con unas líneas muy juntas y una buena presión para intentar salir rápido al contraataque cuando robaran el balón. El primer aviso llegó en el minuto 8 con una subida por la izquierda de Danjuma, que cedió a Gayà para que el capitán centrara al área. Por poco no llegó Lucas Beltrán.

Conforme avanzaba el partido y el Valencia llegaba más al área de Courtois, Mestalla se enganchaba mientras que el equipo blanco, pese a tener más balón, no proponía gran cosa. En los primeros quince minutos, apenas llegaron balones a Mbappé y Gonzalo. Pero, pasado el primer cuarto de hora, el Madrid comenzó a enchufarse.

El juego visitante seguía siendo plano, pero la calidad siempre acaba marcando la diferencia. Los de Arbeloa tuvieron sus mejores oportunidades de manera seguida en el minuto 18, primero con un zapatazo de Güler que se fue por el lateral de la portería y después con un tiro de Mbappé que tapó bien Dimitrievski. Diez minutos más tarde, David Jiménez lo intentó con un potente chut que volvió a tapar el meta normacedonio.

El Valencia, muy concentrado en tapar a Mbappé en cada acción, se mantuvo bien en defensa para conceder las mínimas ocasiones al equipo madrileño, que solo aparecía cuando Güler encontraba al francés y cuando el turco jugaba cerca del área.

Tras el descanso, el Valencia tuvo hasta tres llegadas de Danjuma al área blanca que el neerlandés desaprovechó. Los de Corberán no habían tirado entre los tres palos todavía y comenzaron a conceder más ocasiones a su rival. Pero al Real Madrid le faltaba mordiente. Valverde, que ya lo había intentado sin éxito en la primera mitad, volvió a probar desde lejos. Pero no le salió su particular cañonazo y el balón fue directo a las manos de Dimitrievski.

Ante la falta de ocasiones, Carreras se la jugó y acertó. El lateral se adentró en el área, se fue de todos los centrales, que se quedaron mirando la jugada individual del madridista, y definió con la derecha al palo corto de Dimitrievski (m.65). Tan solo cinco minutos después, el Valencia tuvo su primera gran ocasión con un chut de Beltrán que se estrelló en el poste.

Corberán intentó cambiar el rumbo del partido con la entrada de Thierry y el debut de Guido Rodríguez en Liga, mientras que Arbeloa puso a Trent y a Brahim, pero el Valencia se partió.

Con todo el estadio cantando “Corberán, dimisión” y pidiendo más cambios, el técnico decidió dar entrada a Ramazani, Javi Guerra y Sadiq como último recurso para ir a por el empate. Pero lo que sucedió fue el gol del Real Madrid. Mbappé no se quiso ir de Mestalla sin su gol y sentenció al Valencia en el 91, que volvió a marcharse abucheado de su estadio.

