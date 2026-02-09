Varios de los atletas de los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina 2026 acusaron en estos primeros días de competencias problemas con las medallas que recibieron, al parecer con un enganche demasiado endeble que hace que se suelten con facilidad. Esto generó preocupa a la organización, que ya está investigando lo ocurrido.

La esquiadora estadounidense Breezy Johnson, que se quedó con el oro en descenso, fue una de las primeras en expresar su decepción al ver cómo su medalla se separó de la cinta en plena celebración.

"No saltes si tienes la medalla colgada. Estoy segura de que alguien la arreglará, no está del todo rota", comentó en rueda de prensa tras su éxito.

Breezy Johnson no es la única atleta que ha sufrido problemas. La italiana Lucia Dalmasso confesó, tras su bronce en snowboard, en gigante paralelo, que se le separó en dos ocasiones.

Andrea Francisi, responsable de operaciones de los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina 2026, aseguró en rueda de prensa este lunes 9 de febrero que la organización conoce la situación.

"Hemos visto que algunas medallas se han roto, hemos visto las imágenes y estamos tratando de averiguar en detalle si existe algún problema. Obviamente, estamos prestando mucha atención al tema, ya que la medalla es el triunfo y el sueño de todo atleta", dijo.

Además, otros casos atletas que tuvieron problemas con las medallas son la patinadora artística estadounidense Alysa Lui (oro en equipos), el biatleta alemán Justus Strelow (bronce, relevo mixto) o la esquiadora sueca Ebba Andersson (plata en esquí de fondo).

