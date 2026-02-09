El pasado domingo, el mundo se paralizó durante 13 minutos para presenciar el espectáculo de medio tiempo del artista puertorriqueño Bad Bunny en la edición número 60 del Super Bowl , en California .

La presentación del galardonado reggaetonero emocionó al mundo puesto que él, un latino con el español como lengua materna, fue el encargado del entretenimiento en la Final entre los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Halcones Marinos de Seattle en Estados Unidos, nación que desde la segunda Administración de Donald Trump mantiene fuertes movilizaciones sociales, ideológicas y políticas en contra de las y los migrantes.

Su espectáculo de 13 minutos estuvo lleno de referencias latinas: los sembradíos, las casas con colores vivos, los autos clásicos, el sabor de la música, la comunidad y hasta postes de luz . La comunidad latina y los migrantes estuvieron presentes con mucha fuerza ante el mundo gracias a Bad Bunny en el Super Bowl.

Sin duda, el momento final, en el que las banderas de todo el continente americano salen a desfilar y son nombradas por el reggaetonero, quien en todo momento cantó y habló en español, conmovieron y visibilizaron a quienes sales de sus naciones para buscar un mejor futuro. Este gesto conmovió hasta a un reportero de ESPN, quien se hizo viral por su reacción tras el espectáculo de medio tiempo .

Se conmueve hasta las lágrimas

" Te guste o no su música, [...] estés en México, Argentina, Colombia, Chile, estés donde estés, se vale tener una lágrima en el ojo y sentirte orgulloso que Benito [Bad Bunny] le cantó en español a la fiesta más importante de los norteamericanos ", esas fueron las palabras de John Sutcluffe, reportero de una de las cadenas deportivas más importantes y reconocidas a nivel internacional, ESPN.

El comunicador, encargado de dar sus impresiones tras la presentación del puertorriqueño, no pudo contener su emoción ante las cámaras al sentirse representado en uno de los escenarios más importantes de Estados Unidos a nivel global. El momento quedó registrado para la posteridad en redes sociales.

