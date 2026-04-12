Nicolás Ibáñez, el delantero de la Máquina del Cruz Azul, sufrió una lesión durante el encuentro contra América del pasado 11 de abril en la Jornada 14, la misma que lo sacó de la cancha y mantiene en vilo a la afición .

En plena carrera, al intentar apoyar la pierna derecha, sintió un dolor que lo dejó tendido sobre el césped.

La lesión de NICO IBAÑEZ tiene pinta de TALÓN DE AQUILES ��

Así se lo hacen saber a la banca de Cruz Azul, tanto Cota como Charly Rodríguez.



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�� ¡SE ENCENDIERON LAS ALARMAS EN CRUZ AZUL! ��



Nico Ibáñez sale del campo tras sufrir una fuerte lesión en el tendón de aquiles.



*Así se lo llevó el carrito de las desgracias. pic.twitter.com/b99yIySxzW— Futbol Picante (@futpicante) April 12, 2026

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La Máquina resistió la ausencia de Ibáñez

El carrito de asistencias entró de inmediato al minuto 34. Ibáñez ya no pudo caminar por su propio pie .

El gesto de dolor fue evidente y obligó a que el cuerpo médico interviniera con rapidez. La escena encendió las alarmas en todo el banquillo celeste.

Desde la cancha, Carlos Rodríguez y Rodolfo Cota hicieron la señal de una posible lesión en el tendón de Aquiles .

La preocupación creció de inmediato, ante el temor de una baja prolongada en un momento clave del torneo.

El técnico Nicolás Larcamón tuvo que modificar su plan antes de lo previsto.

El ingreso de Gabriel Fernández obligó a ajustar el esquema y a quemar un cambio temprano, algo que condicionó el resto del partido.

A pesar del golpe anímico, Cruz Azul encontró respuesta en la cancha. Omar Campos apareció para empatar el partido 1-1 antes del descanso. La Máquina resistió, pero la lesión de Ibáñez dejó más dudas que certezas rumbo a lo que viene en el Clausura 2026.

El tendón de Aquiles en el futbol mexicano

El golpe más reciente para el futbol mexicano relacionado con el tendón de Aquiles le sucedió a Luis Ángel Malagón, el guardameta del América.

El portero se perfilaba como titular del Tri para el técnico Javier "Vasco" Aguirre, pero sufrió una ruptura del tendón de Aquiles a principios de marzo durante un duelo de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026. Con un tiempo estimado de recuperación cercano a ocho meses, su participación en el Mundial quedó descartada.

La afición de la Máquina espera noticias sobre el estado de salud del delantero. Hasta el momento, se desconoce el parte médico oficial .

"Aparentemente, es una lesión muscular en (…) el chamorro y, bueno, a la espera de los estudios. No es nada de terminable ni nada lamentoso", aseveró Nicolás Larcamón.

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FF