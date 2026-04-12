Sinner vence a Alcaraz en el Masters de Montecarlo y le quita el número uno del mundo

La primera gran final del año 2026, la que enfrentó a los dos mejores tenistas del planeta en la actualidad, se resolvió a favor del italiano Jannik Sinner, quien le quitó al español Carlos Alcaraz el título del Masters 1000 de Montecarlo y, además, el número uno del mundo, tras imponerse por 7-6 (5) y 6-3.

Después de 22 semanas consecutivas —66 en total, las mismas que acumuló antes el propio Sinner— en la cima del circuito, el italiano regresará al liderato. Su trayectoria ha sido prácticamente intachable desde la derrota ante Novak Djokovic en semifinales del Abierto de Australia y la caída en cuartos de final en Doha frente al checo Jakub Mensik, sus únicos tropiezos en lo que va del año.

Desde entonces, el jugador de San Cándido, campeón de cuatro Grand Slams, no ha dejado de sumar victorias. Se adjudicó los Masters 1000 de Indian Wells y Miami antes de llegar a Montecarlo, donde tampoco dio margen a un Alcaraz de 22 años que cedió en los momentos determinantes del encuentro.

Así fue la final en Mónaco

Jannik Sinner puso fin a la racha de Carlos Alcaraz, que acumulaba 17 triunfos consecutivos sobre tierra batida, y extendió la suya en 2026, con el mismo número de victorias desde sus conquistas en los Masters 1000 disputados en Estados Unidos hasta este nuevo título.

El italiano, más sólido al servicio y eficaz para neutralizar las ventajas que el español generaba con sus roturas, mantuvo una mayor regularidad. Esa consistencia resultó clave para cerrar el partido tras dos horas y cuarto de juego.

Se trata de su séptima victoria en diecisiete enfrentamientos frente a Alcaraz, la segunda sobre arcilla, y eleva a veintiuna sus triunfos en Masters 1000 desde su consagración en París el año pasado hasta este éxito en Montecarlo.

Sinner firmó así su victoria más relevante sobre tierra batida, cobrando revancha de aquella final de Roland Garros que permanece en la memoria.

Off the charts �� @carlosalcaraz breaks Sinner in STYLE to go up 2-1 in the second set!#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/KYpFsIvj14 — Tennis TV (@TennisTV) April 12, 2026

El tercero en conquistar cuatro títulos de Masters 1000

A sus 24 años, el italiano se une Novak Djokovic y Rafael Nadal como los únicos tres en la historia en conquistar cuatro títulos consecutivos de Masters 1000. Además, comparte con el serbio el logro de ganar los tres primeros torneos de esta categoría en una misma temporada.

Aunque inició el partido en desventaja, con un 2-0 en contra, Sinner reaccionó en el primer set, que se definió en el tie break tras una doble falta de Alcaraz. Con ello, alcanzó su vigésimo séptimo título en el circuito y su noveno Masters 1000.

Primer jugador en acumular tres trofeos en la temporada, aceleró en el segundo set, encadenando cinco juegos consecutivos ante el español.

Alcaraz llegó a colocarse 3-1, pero terminó cediendo por 6-3, lo que puso fin a su racha de 26 victorias y una sola derrota sobre arcilla. El español desciende al número dos del ranking ATP, mientras Sinner iniciará su semana 67 como líder del mundo.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF