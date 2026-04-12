Manchester City golea al Chelsea y mete presión al Arsenal en la Premier League

El Manchester City aplastó 3-0 al Chelsea este domingo en Londres, con dos asistencias de Rayan Cherki, y mete gran presión sobre el líder de la Premier League, el Arsenal, derrotado la víspera por el Bournemouth.

El equipo de Pep Guardiola, segundo con 64 puntos, está en condiciones de igualar al Arsenal (primero, 70 pts) si gana al líder el próximo domingo en casa y al Crystal Palace en su partido aplazado.

El Arsenal había abierto la puerta el sábado al perder 2-1 en casa contra el Bournemouth, y su perseguidor se ha colado de lleno en la batalla por el título con la ayuda de Cherki, autor de dos asistencias para Nico O'Reilly (51') y Marc Guéhi (57').

"¿Lo estás viendo?"

"¿Lo estás viendo, Arsenal?", cantaron los aficionados visitantes en Stamford Bridge tras el tercer gol, obra de Jérémy Doku (68').

El ambiente es mucho más sombrío en el Chelsea (6º, 48 pts) tras esta cuarta derrota en cinco partidos de liga.

La quinta y última plaza que da acceso a la próxima Champions League, actualmente en manos del Liverpool (quinto, 52 pts), se aleja a seis jornadas del final.

Los Blues de Liam Rosenior se mostraron mucho más peligrosos que el City en la primera parte: Gianluigi Donnarumma se salvó gracias a un fuera de juego en un gol de Marc Cucurella (16'), se vio obligado a realizar una gran parada a un disparo de Pedro Neto (19') y a salir a los pies de Joao Pedro (33'), entre otras acciones.

Pero a la vuelta del descanso, la dinámica se invirtió de forma brusca, con las primeras grandes ocasiones para Erling Haaland y Cherki (47').

Cuatro minutos después, el número 10 francés se deshizo de un defensa con un recorte y sirvió un centro perfecto para Nico O'Reilly, que conectó un cabezazo tras zafarse de la marca de Andrey Santos (51', 1-0).

El exjugador del Lyon, de 22 años, repitió con un pase luminoso para Marc Guéhi (57'), otro defensa goleador, después de un bonito eslalon frente al área.

El gol de la sentencia llegó a partir de un saque con la mano del portero Robert Sánchez hacia Moisés Caicedo, bien presionado por Doku, que marcó su segundo tanto de la temporada en liga, cinco meses después del primero (68').

De Zerbi, debut y en descenso

En la parte baja de la tabla, el Tottenham cayó 1-0 de visita ante el Sunderland en el estreno de Roberto De Zerbi en su banquillo y ocupa plaza de descenso al Championship a falta de seis jornadas del final de la Premier League.

"Creo que hemos hecho un buen partido, no lo suficiente para ganar, pero no merecíamos perder. Tenemos que aceptarlo y seguir adelante", reaccionó De Zerbi en Sky Sports, mostrándose convencido de que su equipo tiene "suficiente calidad para salir de este momento difícil".

El objetivo de la permanencia, para el que fue fichado De Zerbi, se complica para el técnico italiano, cuyo nuevo equipo es decimoctavo con 30 puntos, dos menos que el West Ham, el primero fuera de la zona de descenso (17º con 32 puntos).

Pese al cambio de entrenador, los Spurs siguieron dando muchas facilidades defensivas, aunque este domingo el joven portero checo Antonin Kinski, que se dio a conocer tras cometer dos fallos y ser sustituido tras 17 minutos de juego en la eliminatoria europea contra el Atlético de Madrid, los salvó de una derrota mayor.

No obstante, el arquero que sustituyó a Guglielmo Vicario, indisponible este domingo, no pudo evitar el tanto de Nordi Mukiele, cuyo disparo fue desviado por otro jugador para engañar a Kinski (61').

Colmo del infortunio, el portero chocó en una acción posterior con su capitán, Cuti Romero, y el central argentino tuvo que abandonar la cancha entre lágrimas.

Los Spurs no han ganado ningún partido de liga en 2026 y la permanencia pasa por ganar el próximo fin de semana en casa al Brighton, equipo al que entrenó De Zerbi entre 2022 y 2024.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Además lee: Sinner vence a Alcaraz en el Masters de Montecarlo y le quita el número uno del mundo

OF