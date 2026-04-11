El Torneo Clausura 2026 de la Liga MX se aproxima a su parte decisiva y los equipos están conscientes de ello. Este domingo 12 de abril, la cancha del Estadio Olímpico Universitario, en la Ciudad de México, será el escenario de un duelo con realidades contrastantes, cuando los Pumas reciban al Mazatlán en actividad de la Jornada 14 (J14).

Para el cuadro capitalino, este encuentro en casa es una oportunidad clara de mantenerse en los puestos de Liguilla. Por el contrario, los sinaloenses llegan a la capital del país con la urgencia de sumar para salir del fondo de la Tabla General y cerrar el semestre con mayor dignidad.

¿Cómo llegan Pumas y Mazatlán a la Jornada 14?

La escuadra universitaria ha mostrado un rendimiento sólido y constante a lo largo del certamen, haciendo de Ciudad Universitaria una verdadera fortaleza. Los auriazules se ubican actualmente entre los ocho mejores de la clasificación con 24 unidades. En su más reciente presentación, Pumas demostró carácter al rescatar un valioso empate 2-2 en su visita a las Chivas, resultado que los mantiene de lleno en la pelea por los primeros cuatro lugares que otorgan el boleto a la "Fiesta Grande".

Por su parte, el panorama para Mazatlán FC es diametralmente opuesto. Los Cañoneros han atravesado un semestre sumamente complicado que los tiene estancados en el peldaño 17 de la clasificación con apenas 11 puntos. La falta de contundencia y las desatenciones defensivas han mermado el proyecto del equipo del Pacífico, que llega a este compromiso con la fuerte presión de romper una racha negativa ante un rival que históricamente ejerce un claro dominio sobre ellos.

Dónde ver EN VIVO el partido Pumas vs Mazatlán de la J14 - Liga MX

El encuentro dominical promete intensidad desde el silbatazo inicial, con unos locales volcados al frente y una visita buscando dar la sorpresa al contragolpe. Para que no te lo pierdas, te presentamos todos los detalles de la transmisión del duelo en televisión para que no te pierdas ninguna acción de este choque correspondiente a la recta final del Clausura 2026:

Fecha y hora: Domingo 12 de abril, 12:00 horas

Domingo 12 de abril, 12:00 horas Estadio: Olímpico Universitario, Ciudad de México

Olímpico Universitario, Ciudad de México Transmisión: TUDN, ViX Premium, Las Estrellas

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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