VIDEO | Delegación de Egipto se agarra a golpes con la policía al llegar a Dallas para jugar con Australia por 16avos de final

La polémica por las medidas de seguridad de Estados Unidos como anfitrión del Mundial 2026 sumó un nuevo episodio ayer, cuando se registraron empujones y gritos entre policías y miembros de la selección de Egipto en el hotel donde se hospeda el equipo africano.

El altercado comenzó cuando personal de seguridad y agentes de la Policía de Dallas alejaron bruscamente a un aficionado que se acercó a un jugador cuando éste se tomaba una foto con un niño, lo que despertó la indignación y la confusión.

El director técnico, Hossam Hassan, y su hermano gemelo Ibrahim, director administrativo de la selección, se vieron involucrados en el incidente.

Un video difundido en redes sociales captó parte del altercado, en el que se escuchan insultos y momentos de tensión, hasta que otros integrantes del cuerpo técnico lograron controlar la situación. Afortunadamente, el incidente no pasó a mayores y no se reportaron personas detenidas ni lesionadas.

En pleine séance photo avec un jeune supporter, le staff égyptien est violemment agressé par la police américaine à Dallas. �� pic.twitter.com/WAc2f9oaRJ — Onze Masr ���� (@onzemasr) July 2, 2026

Egipto enfrenta a Australia por un lugar en los octavos de final

En el plano deportivo, la principal incógnita de la selección egipcia es si Mohamed Salah estará disponible para el partido de esta tarde frente a Australia, en el que buscará un boleto a los octavos de final.

El delantero salió lesionado en el último encuentro de la fase de grupos y el técnico Hossam Hassan aún no confirma si podrá jugar.

"Salah sufrió una distensión en los isquiotibiales durante el partido contra Irán. El equipo médico lo ha cuidado y hemos intentado que forme parte de los entrenamientos, al menos de forma parcial. Él quiere contribuir, pero no voy a correr riesgos, salvo que esté al ciento por ciento. No sabemos si estará en el once inicial", dijo en la conferencia de prensa previa al encuentro.

No obstante, el entrenador destacó que, más allá de la presencia de Salah y de otros jugadores lesionados —Ahmed Fattouh, Mohamed Abdelmonem, Mohamed Hamdi y Karim Fouad—, Egipto cuenta con una plantilla de 26 futbolistas. "Hemos estado trabajando durante dos años para construir nuestra identidad. El futbol es un deporte colectivo y eso es lo que queremos mostrar", afirmó.

Australia, por su parte, buscará repetir el planteamiento que le permitió rescatar un empate frente a Paraguay: mantener el orden defensivo, reducir al mínimo los errores y apostar por el contragolpe para alargar el partido y obligar a los Faraones, de vocación más ofensiva, a asumir riesgos.