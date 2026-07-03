Alineaciones Argentina vs Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026

La selección argentina de Lionel Messi se enfrenta hoy a la sorprendente Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026. Este duelo inédito en el Hard Rock Stadium de Miami define quién avanza a octavos, marcando un momento verdaderamente crucial para los vigentes campeones del mundo.

El partido de esta tarde es el punto decisivo para obtener el pase a la siguiente ronda. Por lo que si eres fanático del fútbol no puedes perderte este encuentro el cual se llevará a cabo en la vibrante ciudad de Miami, bajo la atenta mirada de miles de espectadores que colmarán las gradas.

La estrategia de Lionel Scaloni y el once titular

Lionel Scaloni no quiere sorpresas y prepara una alineación estelar. Tras el descanso otorgado a varios titulares en el cierre del Grupo J, la Albiceleste volverá a contar con su capitán desde el minuto cero para asegurar el control del partido desde el primer silbatazo del árbitro.

En la portería, Emiliano Martínez es una pieza inamovible. El Dibu ha demostrado ser fundamental en los duelos de eliminación directa, aportando seguridad y liderazgo a una defensa que buscará mantener el arco en cero ante los veloces atacantes africanos que buscarán dar la sorpresa.

La línea defensiva presentaría el regreso de Cristian Romero, quien superó sus molestias físicas. Estaría acompañado por Lisandro Martínez en la zaga central, mientras que Nahuel Molina y Nicolás Tagliafico ocuparían los laterales para aportar tanto en la marca férrea como en la proyección ofensiva por las bandas.

El mediocampo, motor del equipo sudamericano, estará comandado por Rodrigo De Paul. Junto a él, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister tendrán la tarea de recuperar el balón y generar los circuitos de juego necesarios para romper el cerco defensivo rival y abastecer a los delanteros.

En la delantera, la única duda del entrenador radica en el acompañante de Lionel Messi. Julián Álvarez y Lautaro Martínez disputan ese lugar, ambos con un excelente presente goleador que ilusiona a los fanáticos argentinos en este Mundial 2026.

El histórico camino de Cabo Verde en el torneo

Por el lado de Cabo Verde, la histórica clasificación a esta instancia es un premio a su constancia. El equipo africano fue la gran revelación del Grupo H, dejando en el camino a potencias y demostrando un nivel competitivo admirable que sorprendió a propios y extraños.

El arquero Vozinha será el encargado de resistir los embates argentinos. Su actuación será determinante si el conjunto caboverdiano aspira a dar el gran golpe del torneo y llevar el partido a instancias de prórroga o incluso a una dramática definición por penales.

La defensa africana, liderada por Pico Lopes y Diney Borges, intentará replicar la solidez mostrada en la fase de grupos. Su objetivo principal será neutralizar las conexiones por el centro del campo y evitar que los delanteros rivales reciban con comodidad en las zonas de peligro.

En el ataque, Ryan Mendes y Dailon Livramento son las principales cartas de peligro para Cabo Verde. Su velocidad en el contragolpe podría ser el arma secreta para sorprender a una defensa argentina que suele jugar adelantada y dejar espacios a sus espaldas.

Este enfrentamiento marca la primera vez en la historia que ambas selecciones se cruzan en un campo de juego. La diferencia de jerarquía es evidente, pero en un torneo de esta magnitud, los pronósticos siempre pueden fallar cuando la pelota comienza a rodar.

Horario, transmisión y detalles del partido

Para los seguidores que no quieran perderse ningún detalle, la transmisión estará disponible a través de múltiples plataformas. Cadenas como Telefe, TyC Sports y DSports llevarán las imágenes en vivo y en directo a cada rincón del continente sudamericano.

Además, las opciones de streaming como Disney+ y Paramount+ garantizan que los hinchas puedan seguir el minuto a minuto desde cualquier dispositivo. La conectividad actual permite vivir la pasión del fútbol sin importar la ubicación geográfica en la que se encuentren.

Para vivir este encuentro al máximo, es fundamental tener en cuenta una lista de puntos clave y tips rápidos sobre el contexto del partido:

Clima extremo: Las altas temperaturas en Miami exigirán pausas de hidratación constantes.

Las altas temperaturas en Miami exigirán pausas de hidratación constantes. Reglamento: En caso de igualdad, se jugará tiempo extra antes de los penales.

En caso de igualdad, se jugará tiempo extra antes de los penales. Historial: Es el primer enfrentamiento oficial entre ambas selecciones.

Es el primer enfrentamiento oficial entre ambas selecciones. El premio: El ganador se meterá entre los 16 mejores del torneo.

La expectativa es máxima y el mundo del fútbol aguarda el pitazo inicial. Ya sea para presenciar una nueva exhibición de los campeones defensores o para ser testigos de un batacazo histórico, este cruce de eliminación directa promete quedar grabado en la memoria de todos los aficionados al deporte rey.

CT