Mundial 2026: ¡Sufrimiento albiceleste! Argentina sobrevive al susto y vence a Cabo Verde en tiempos extras

Lo que en el papel parecía un trámite accesible para una de las selecciones favoritas al título, terminó convirtiéndose en una auténtica batalla épica. En uno de los encuentros más emocionantes que ha regalado hasta ahora la Copa del Mundo 2026, la Selección de Argentina logró conseguir su boleto a la siguiente ronda tras vencer con un sufrido 3-2 a un aguerrido combinado de Cabo Verde, necesitando del alargue para poder sellar la victoria.

El orgullo inquebrantable de los africanos

Desde los primeros minutos del encuentro, quedó claro que Cabo Verde no saltó al campo para ser un simple espectador. Lejos de achicarse ante el peso histórico de la camiseta albiceleste, la escuadra africana planteó un partido inteligente, físico y sumamente rápido en los desdobles.

Cada vez que Argentina lograba ponerse al frente en el marcador, los de Cabo Verde respondían con una resiliencia admirable. A base de velocidad por las bandas y una sorprendente contundencia frente al arco, lograron empatar el encuentro en dos ocasiones durante el tiempo regular, silenciando por momentos a la inmensa marea de aficionados sudamericanos presentes en las gradas y demostrando que en el actual formato mundialista ya no existen los rivales pequeños.

Dramatismo y tensión rumbo al tiempo extra

Con el marcador empatado 2-2, el nerviosismo se apoderó del banquillo argentino. Cabo Verde había logrado lo impensable: arrastrar a una potencia mundial hasta el tiempo extra, desgastando físicamente a las figuras sudamericanas y manteniendo intacto su sueño de dar la campanada más grande del torneo.

Durante el arranque de la prórroga, el partido se volvió un choque de ida y vuelta. Mientras los africanos apostaban por resistir y cazar un contragolpe letal, Argentina se volcó al ataque empujada por la urgencia de evitar la siempre impredecible y cruel tanda de penales.

La jerarquía define el pase en la agonía

Fue en la segunda mitad del tiempo extra cuando la balanza finalmente se inclinó a favor de los sudamericanos . La experiencia y el talento individual de la plantilla argentina lograron romper el cerrojo africano, encontrando el espacio necesario para marcar el definitivo 3-2 que hizo estallar en júbilo a su afición.

Cabo Verde se despide de la Copa del Mundo 2026 con la frente en alto, habiendo brindado una de las exhibiciones de garra más memorables del certamen. Por su parte, Argentina avanza de ronda con una lección contundente: para llegar a las instancias definitivas en este Mundial, tendrán que aprender a sufrir y no dar por sentado a ningún rival.

NG