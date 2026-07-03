Así reaccionó la prensa inglesa al cambio de horario del México vs Inglaterra

El duelo entre México e Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026 parecía que habría un cambio de horario de última hora para evitar las tormentas eléctricas previstas en la sede del encuentro. La modificación no pasó desapercibida en el Reino Unido, donde diversos medios de comunicación reaccionaron con sorpresa y analizaron el impacto que la decisión podría tener tanto para los aficionados como para el desarrollo del partido.

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La cobertura de los principales tabloides y medios británicos ha girado en torno a la incertidumbre que generó el posible cambio de horario y al impacto que tendría en la selección inglesa, la Federación Inglesa (FA) y sus aficionados.

The Guardian destacó que la posible modificación tomó por sorpresa tanto a la FA como a la Federación Mexicana. El diario señaló que el cuerpo técnico de Thomas Tuchel había preparado toda su logística con base en el horario original y que un cambio de última hora alteraría entrenamientos, descansos y traslados. Posteriormente informó que el encuentro se mantendría en su horario inicial, resaltando que Inglaterra había asumido la incertidumbre como parte del torneo.

Daily Mail puso el foco en el malestar dentro de la delegación inglesa, al considerar que una modificación con menos de 48 horas de anticipación afectaría la preparación deportiva y la planificación de miles de aficionados que ya habían organizado sus viajes y alojamiento. También destacó las complicaciones derivadas de la altitud de la Ciudad de México y los ajustes que tendría que realizar el equipo de Tuchel.

The Sun fue el medio más crítico. Calificó la situación como un "caos" para Inglaterra y aseguró que la FA estaba "furiosa" por la posibilidad de modificar el horario a última hora. Además, publicó testimonios de aficionados que aseguraban perder cientos o miles de libras por los cambios en vuelos y hospedaje, mientras que el propio Tuchel y jugadores como Marcus Rashford y Morgan Rogers señalaron que, aunque la decisión no era ideal, el equipo estaba preparado para adaptarse. El tabloide también informó que, tras las protestas de ambas federaciones, la FIFA analizaba mantener el horario originalmente previsto.

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KR