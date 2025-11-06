Último llamado para cumplir la Regla de Menores en el Apertura 2025

A una jornada de que finalice la Fase Regular del Apertura 2025 de la Liga MX, existen cuatro equipos que aún no cumplen con la cuota que exige la Regla de Menores , la cual consiste en que cada una de las 18 escuadras que conforman la competencia deben sumar mil 170 minutos de juego con futbolistas de 22 años o menos.

La Fecha 17 del actual torneo está envuelta de expectación porque, además de que hay demasiado en juego para definir posiciones y cruces para la Liguilla, también se deberá de poner atención a aquellos clubes que no han completado con los minutos de la Regla de Menores, ya que, en caso de que no hacerlo, estarán perdiendo tres puntos y, en consecuencia, podrían verse mermados en su posición de la tabla general.

Con esta regla ya cumplieron 14 de los 18 conjuntos de la Liga MX, siendo Chivas el que lidera la norma con 3 mil 426 minutos. Mientras que, Mazatlán, Cruz Azul, Monterrey y Tigres son los que están pendientes de alcanzar la meta .

De los cuatro equipos que no han cumplido con los minutos requeridos, los Cañoneros y Cementeros son los que "la tienen más fácil", puesto que sólo les resta uno y dos minutos, respectivamente, para conseguirlo.

Incluso, los Rayados también están en una situación asequible para llegar a lo establecido. Con 28 minutos faltantes, al director técnico Domenec Torrent le bastará con usar a uno de sus elementos de 22 años o menos. Al no contar con Iker Fimbres por lesión, Fidel Ambríz podría ser el hombre ideal.

En contraste, Tigres está en una postura más complicada. Al equipo dirigido por Guido Pizarro le faltan 132 minutos para cumplir con la regla. Por lo que estaría necesitando alinear a dos jóvenes en el juego contra Atlético de San Luis para evitar el castigo. Diego “Chicha” Sánchez, Marcelo Flores o Bernardo Parra son quienes podrían ayudar a la causa.

Cabe destacar que clubes como Monterrey, Puebla, Tijuana, Pachuca, Juárez, Toluca, Cruz Azul y Tigres tuvieron bono de minutos por el llamado de algunos de sus jugadores con la Selección Mexicana para disputar el Mundial Sub-20 . El requisito era que el futbolista acumulara, al menos, 180 minutos en la competencia.

Tabla de Regla de Menores

Chivas | 3 mil 426 minutos

Puebla | 2 mil 821 minutos

León | 2 mil 505 minutos

Tijuana | 2 mil 223 minutos

Atlético de San Luis | 2 mil 195 minutos

Atlas | mil 955 minutos

Pachuca | mil 899 minutos

Juárez | mil 832 minutos

Necaxa | mil 351 minutos

Santos | mil 270 minutos

Pumas | mil 210 minutos

Querétaro | mil 198 minutos

América | mil 191 minutos

Toluca | mil 176 minutos

Mazatlán | mil 169 minutos

Cruz Azul | mil 168 minutos

Monterrey | mil 142 minutos

Tigres | mil 38 minutos

