Luka Doncic supera récord de Michael Jordan

El basquetbolista esloveno Luka Dončić ha comenzado la temporada con Los Angeles Lakers de manera espectacular, dejando su sello en los primeros cinco juegos y rompiendo un récord histórico de Michael Jordan.

La estrella de los Lakers anotó 35 puntos en la victoria por 118-116 ante los San Antonio Spurs el pasado miércoles en el Crypto Arena, en una actuación sobresaliente que colocó al equipo angelino con un récord de 7-2, asegurando así el segundo lugar de la Conferencia Oeste.

Con esos 35 puntos frente a los Spurs, Dončić alcanzó 200 unidades en sus primeros cinco partidos de la temporada, superando los 197 puntos que Michael Jordan registró en el mismo tramo durante la campaña de 1986.

Este logro lo coloca en un selecto grupo de jugadores que han alcanzado cifras similares, encabezado por Wilt Chamberlain, quien acumuló 256 puntos en 1961 y 264 puntos en 1962.

“Honestamente, estoy disfrutando mucho jugar con estos muchachos. Como dijiste, ya sabes que Austin Reaves puede jugar, y todavía nos falta LeBron James. Este equipo tiene un gran potencial. Todos los que entran a la cancha dan el máximo esfuerzo, así que realmente es muy divertido jugar así”, comentó Dončić tras la victoria ante los Spurs.

Actualmente, la figura de los Lakers promedia 40 puntos por partido, acumulando 200 puntos, 55 rebotes y 46 asistencias en los primeros cinco encuentros de la temporada, disputados ante los Golden State Warriors, Minnesota Timberwolves, Memphis Grizzlies, Miami Heat y San Antonio Spurs.

Números de Luka Dončić en sus últimos 5 partidos

San Antonio Spurs: 35 puntos, 9 rebotes, 13 asistencias

Miami Heat: 29 puntos, 11 rebotes, 10 asistencias

Memphis Grizzlies: 44 puntos, 12 rebotes, 6 asistencias

Minnesota Timberwolves: 49 puntos, 11 rebotes, 8 asistencias

Golden State Warriors: 43 puntos, 12 rebotes, 9 asistencias

MF