El goleador y delantero de Chivas, Armando González, formaría parte de la convocatoria de Javier Aguirre con la Selección Mexicana, de cara a la última fecha FIFA del año.

Todo parece indicar que la “Hormiga” recibirá su primer llamado oficial al combinado nacional, debido al gran momento que vive el atacante mexicano, estableciéndose como la revelación del presente torneo en el balompié nacional.

El mejor goleador mexicano de la Liga MX tendrá la oportunidad de mostrarse con la casaca tricolor en los compromisos frente a Uruguay y Paraguay, programados para los días 15 y 18 de noviembre.

En el torneo actual, “Hormigol” suma 11 goles en 16 partidos, con 1,037 minutos jugados, promediando un gol cada 94 minutos. El ariete rojiblanco superó en la lista de goleadores a elementos como Ángel Sepúlveda y Germán Berterame, quienes encabezaron la tabla de goleo durante gran parte del Torneo Apertura 2025.

Con su convocatoria al equipo Tricolor, la “Hormiga” tendrá una oportunidad de oro para llenarle el ojo a Javier Aguirre, tras confirmarse las ausencias de Santiago Giménez y Julián Quiñones, ambos lesionados con sus respectivos clubes.

Su aparición en la actual convocatoria coloca al futbolista del Guadalajara con la posibilidad de debutar con la Selección Mexicana, ya que tendrá su primera experiencia con el representativo mayor, luego de haber sido considerado en un microciclo realizado en agosto del presente año.

Junto a González, Chivas contará con dos elementos más en la Selección Mexicana, luego de que en el listado del conjunto Tricolor también aparecen Raúl Rangel y Roberto Alvarado, jugadores que continúan siendo piezas inamovibles para el “Vasco” en su proceso rumbo a la Copa del Mundo.

Con esta convocatoria, Armando González consolida su mejor momento como profesional y se perfila como una de las nuevas promesas del ataque mexicano.

