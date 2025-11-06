La FIFA dio a conocer a los siete finalistas al premio The Best al Mejor Director Técnico de la temporada 2024-2025, donde destaca el nombre de Javier Aguirre, tras los títulos obtenidos al mando de la Selección Mexicana.

El "Vasco" consiguió un doblete histórico al conquistar la Liga de Naciones de Concacaf 2024-2025 y la Copa Oro 2025, logros que le valieron su inclusión entre los nominados.

Durante 2025, el estratega mexicano registró una marca casi perfecta, con solo una derrota en 10 partidos oficiales disputados entre ambas competencias de la Concacaf.

En la Nations League, México cayó únicamente en la ida de los cuartos de final ante Honduras (2-0), pero logró una remontada épica en Toluca. Posteriormente, venció a Canadá en semifinales y se coronó campeón tras derrotar a Panamá.

En la Copa Oro, el Tricolor mantuvo el invicto hasta levantar el título. En la fase de grupos enfrentó a República Dominicana, Surinam y Costa Rica. En la fase final eliminó a Arabia Saudita y Honduras, para llegar a la gran final ante Estados Unidos, donde obtuvo el campeonato que significó su segundo título consecutivo con la Selección Mexicana.

Los otros candidatos al premio The Best 2025

Junto a Aguirre, la lista de nominados la completan seis estrategas de talla mundial:

Mikel Arteta (Arsenal): subcampeón de la Premier League y semifinalista de la UEFA Champions League 2024/25.

subcampeón de la Premier League y semifinalista de la UEFA Champions League 2024/25. Luis Enrique (PSG): campeón de la Champions League, Ligue 1 y Copa de Francia, además de subcampeón del Mundial de Clubes 2025.

campeón de la Champions League, Ligue 1 y Copa de Francia, además de subcampeón del Mundial de Clubes 2025. Hansi Flick (Barcelona): ganador de LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa de España.

ganador de LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa de España. Enzo Maresca (Chelsea): campeón del Mundial de Clubes y de la UEFA Conference League, impulsando al club londinense a la escena internacional.

campeón del Mundial de Clubes y de la UEFA Conference League, impulsando al club londinense a la escena internacional. Arne Slot (Liverpool): campeón de la Premier League y elegido Mejor Entrenador de la temporada inglesa.

campeón de la Premier League y elegido Mejor Entrenador de la temporada inglesa. Roberto Martínez (Portugal): campeón de la Nations League europea, consolidando a su selección en la élite del futbol continental.

