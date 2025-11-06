La FIFA dio a conocer a los siete finalistas al premio The Best al Mejor Director Técnico de la temporada 2024-2025, donde destaca el nombre de Javier Aguirre, tras los títulos obtenidos al mando de la Selección Mexicana.El "Vasco" consiguió un doblete histórico al conquistar la Liga de Naciones de Concacaf 2024-2025 y la Copa Oro 2025, logros que le valieron su inclusión entre los nominados.Durante 2025, el estratega mexicano registró una marca casi perfecta, con solo una derrota en 10 partidos oficiales disputados entre ambas competencias de la Concacaf.En la Nations League, México cayó únicamente en la ida de los cuartos de final ante Honduras (2-0), pero logró una remontada épica en Toluca. Posteriormente, venció a Canadá en semifinales y se coronó campeón tras derrotar a Panamá.En la Copa Oro, el Tricolor mantuvo el invicto hasta levantar el título. En la fase de grupos enfrentó a República Dominicana, Surinam y Costa Rica. En la fase final eliminó a Arabia Saudita y Honduras, para llegar a la gran final ante Estados Unidos, donde obtuvo el campeonato que significó su segundo título consecutivo con la Selección Mexicana.Junto a Aguirre, la lista de nominados la completan seis estrategas de talla mundial:*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF