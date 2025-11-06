El Gran Premio de Brasil, uno de los escenarios más emblemáticos del calendario de la Fórmula 1, abrirá actividad este viernes con la única sesión de entrenamientos libres en el legendario circuito de Interlagos. Con apenas cuatro carreras por disputar, el campeonato entra en su punto más tenso y dramático, pues el título mundial sigue completamente abierto entre Lando Norris, Oscar Piastri y un Max Verstappen que ha recobrado potencia en la recta final del año.

Tras su aplastante triunfo en Ciudad de México, Lando Norris llega a Brasil como líder con 357 puntos, apenas uno por encima de su compañero Oscar Piastri. La batalla interna en McLaren ha marcado la temporada, respaldada por un auto dominante que a principios de octubre aseguró el título de constructores. Norris suma ya seis victorias: Australia, Mónaco, Austria, Gran Bretaña, Hungría y México, esta última con una ventaja de más de 30 segundos sobre Charles Leclerc. El británico sabe que cualquier error puede alterar el orden, especialmente en un circuito tan técnico y cambiante como Interlagos.

Max Verstappen, tricampeón en Brasil (2019, 2023 y 2024), sigue siendo una amenaza real. Con 36 puntos de desventaja y una evidente recuperación en su rendimiento, el neerlandés ve en este fin de semana una oportunidad crucial, más aún con la presencia de la penúltima Sprint del año. La lluvia, que históricamente le ha favorecido, podría ser un factor decisivo, especialmente considerando que Norris vivió momentos complicados en condiciones húmedas la temporada pasada.

El público brasileño también vivirá un momento emotivo con el regreso de un piloto local: Gabriel Bortoleto, novato de Sauber, quien será el primer brasileño en competir en su país desde Felipe Massa en 2017.

La previa también se ve marcada por la incertidumbre en Williams, luego de que Carlos Sainz no se presentara a la jornada de prensa del jueves debido a un cuadro de fiebre y dolor de garganta. El equipo busca su recuperación total para que pueda participar desde este viernes en un fin de semana que tendrá actividad continua y formato Sprint.

Horarios del GP de Barsil

FP1: Viernes 7 de noviembre – 8:30 horas

Sprint Shootout: Viernes 7 de noviembre – 12:30 h

Carrera Sprint: Sábado 8 de noviembre – 8:00 h

Qualy: Sábado 8 de noviembre – 12:00 h

Gran Premio: Domingo 9 de noviembre – 11:00 h

