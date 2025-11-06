Chivas deberá enfrentarse contra Rayados de Monterrey este sábado 8 de noviembre en el Estadio AKRON para definir si se cuela en la Liguilla, o desciende, y se disputa la clasificación en el Play In del actual Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Por desgracia, el Rebaño Sagrado reportó bajas importantes para este importante partido.

La noche del pasado domingo, durante el juego correspondiente a la Jornada 16, Pachuca sucumbió 0-1 contra Chivas, lo que le permitió al equipo liderado por Gabriel Milito afianzarse a la sexta posición de la tabla general, de cara a la última Fecha de la Fase Regular de la competencia.

El primer tiempo del partido fue dominado por el equipo de Guadalajara, quien se mantuvo la mayor parte del tiempo con la posesión del balón y logró formar estrategias para acercarse peligrosamente a la portería de los Tuzos, pero no logró marcar ningún tanto durante esa primera parte del combate.

Fue durante el complemento que el Rebaño Sagrado se propuso a realizar más acercamientos de peligro que dieron fruto hasta el minuto 71', cuando Armando "Hormiga" González puso el tanto que terminaría entregando los tres puntos a Chivas en el Apertura 2025.

Bajas de Chivas para el partido contra Rayados

Una de las ausencias más importantes de Chivas en este último partido de la Fase Regular será la de uno de sus capitanes, Luis Romo , quien fue expulsado durante el partido contra Pachuca. La baja de este elemento será notable, ya que se había consolidado como un sobresaliente centrocampista en los recientes partidos del equipo de Guadalajara.

El defensa central Diego Campillo sufrió una fractura del quinto metatarsiano del pie izquierdo durante el presente torneo, por lo que espera volver a la acción hasta principios del 2026.

Otro de los lesionados de Chivas es Leonardo Sepúlveda , quien fue sometido a una cirugía de tobillo izquierdo. El club de Guadalajara dijo que comenzaría con trabajos de rehabilitación desde septiembre, pero todo indica que no regresará para disputar el partido de la Fecha 17.

Miguel Tapias también sufrió una lesión, pero muscular, en el aductor del muslo derecho; su regreso a la cancha dependerá de la evolución que presente durante la rehabilitación, de modo que también está descartado en la lista de Gabriel Milito para enfrentarse a Rayados.

Otras ausencias importantes en este enfrentamiento en el Estadio AKRON serán:

Cade Cowell

Alan Pulido

Luis Olivas

Isaác Brizuela

¿Cómo podría Chivas clasificar a la Liguilla del Apertura 2025?

Chivas, en esta última oportunidad que tiene para alcanzar un lugar en la Liguilla del torneo, está obligado a sumar otros tres puntos, o bien, empatar en el duelo ante Rayados.

El empate dejaría a Chivas con 27 puntos en la tabla general; de lograr este acumulado, Juárez no los podría alcanzar aunque gane su último partido frente a Querétaro. Si, por otro lado, el Rebaño Sagrado lograra vencer a Rayados de Monterrey, sumaría 29.

Cabe decir que la derrota de Chivas en el partido de la Jornada 17 no sería del todo clave para que quede fuera de la clasificación directa, pues tiene una diferencia de 5 goles a favor, mientras que Juárez no tiene ninguna, de modo que el equipo de Guadalajara necesitaría que Juárez no le gane a Querétaro por más de dos tantos y, en caso de perder contra Rayados, la diferencia de goles no sea superior a dos .

