Última cita mundialista en Guadalajara reúne a más de 45 mil personas

Dos semanas y cuatro partidos después, la actividad de la Copa Mundial en Guadalajara cierra con broche de oro en cuanto a asistencia.

En uno de los partidos decisivos de la Fase de Grupos, en este caso un enfrentamiento del Grupo H entre Uruguay y España, la afición que se dio cita al Estadio Guadalajara respondió con creces y mantuvo el ingreso por partido por arriba del promedio de los 45 mil espectadores, pues en este duelo con el que se cierra la actividad mundialista en la Perla Tapatía, se registró una asistencia de 45 mil 065 aficionados.

Las gradas del recinto tapatío estuvieron dividas a lo largo del desarrollo del partido, pues no hubo un apoyo avasallador a favor de un equipo u otro, contrario a lo que sucedió en los tres duelos previos celebrados en la misma cancha.

Lo que sí se respiró de parte de las aficiones que se inclinaban por uruguayos o españoles fue una tensión propia del encuentro, pero ello no impidió que por grandes lapsos de partido el buen ambiente reinara sobre las tribunas.

Así, con esta asistencia que baja el telón en Guadalajara, se confirma que la respuesta a los cuatro partidos de Copa Mundial en la ciudad estuvo por encima de las expectativas.

JM