La selección de Argentina afronta su tercer compromiso en la fase de grupos del Mundial 2026 cuando se mida ante Jordania en un duelo que genera enorme expectativa por la presencia de Lionel Messi. La Albiceleste llega como una de las favoritas al título y ya aseguró su clasificación a la siguiente ronda tras vencer a Argelia y Austria en el Grupo J.

El encuentro se disputará en el Dallas Stadium de Arlington, Texas, y servirá para definir las posiciones finales del grupo antes del inicio de las rondas eliminatorias.

¿A qué hora juegan Argentina vs. Jordania por el Mundial 2026?

El partido entre Argentina y Jordania está programado para el sábado 27 de junio de 2026. El inicio está previsto para las 21:00 horas del Este de Estados Unidos (ET), en el Dallas Stadium de Arlington, Texas.

Horarios en distintos países:

Argentina: 22:00 horas

México (CDMX): 20:00 horas

Colombia y Perú: 20:00 horas

Chile: 21:00 horas

España: 04:00 horas del 28 de junio

Dónde ver EN VIVO Argentina vs. Jordania: TV y streaming

La transmisión estará disponible en México vía televisión abierta a través de Televisa (Canal 5) y TV Azteca (Azteca 7), que cuentan con los derechos para emitir los encuentros más importantes del torneo.

Además, los aficionados podrán ver el partido en televisión de paga mediante TUDN. En cuanto a streaming, plataformas como ViX y el servicio digital de TV Azteca permitirán seguir el partido en línea.

Lionel Messi, la gran atracción del partido

A sus 38 años, Lionel Messi continúa escribiendo páginas doradas en la historia del fútbol. El capitán argentino llega encendido a este compromiso luego de firmar un hat-trick ante Argelia y seguir ampliando su leyenda durante la fase de grupos del Mundial 2026. Incluso, recientemente se convirtió en el máximo goleador histórico de las Copas del Mundo masculinas.

La expectativa por verlo en acción ante Jordania es enorme, especialmente porque podría disputar uno de sus últimos partidos en una fase de grupos mundialista.

Posibles formaciones de Argentina vs. Jordania

Argentina

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Jordania

Yazeed Abulaila; Abdallah Nasib, Yazan Al-Arab, Salem Al-Ajalin; Ehsan Haddad, Nizar Al-Rashdan, Noor Al-Rawabdeh, Mahmoud Al-Mardi; Musa Al-Taamari, Yazan Al-Naimat y Ali Olwan.

Las alineaciones oficiales serán confirmadas por ambos seleccionadores horas antes del inicio del encuentro.

¿Cómo llega Argentina al partido?

La vigente campeona del mundo atraviesa un gran momento. Tras vencer a Argelia y Austria, el equipo dirigido por Lionel Scaloni aseguró su presencia en la siguiente ronda y buscará cerrar la fase de grupos con puntaje perfecto.

Con Messi como líder futbolístico y emocional, Argentina intentará mantener su candidatura al bicampeonato frente a una Jordania que todavía pelea por sus últimas opciones de clasificación.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

AO