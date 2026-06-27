Carlos Mendoza fue despedido como mánager de los decepcionantes Mets de Nueva York y fue reemplazado por Andy Green.

Nueva York amaneció ayer con marca de 34-47 tras una racha de seis derrotas consecutivas, a 15 juegos del líder del Este de la Liga Nacional, Atlanta, y a 9.5 juegos del último puesto de comodín de la Liga Nacional.

El propietario de los Mets, Steve Cohen, tenía grandes expectativas para un equipo que no conquista un título de la Serie Mundial desde 1986. Nueva York abrió la temporada con una nómina de 358 millones de dólares, la más alta del béisbol.

“Nuestro compromiso de ofrecer a nuestros aficionados un equipo con nivel de campeonato no ha cambiado”, señaló Cohen en un comunicado. “No hay manera de endulzarlo: esta temporada ha sido una decepción y nuestros aficionados merecen algo mejor de lo que hemos brindado”.

El venezolano Mendoza, exasistente de los Yankees, reemplazó a Buck Showalter después de la temporada de 2023 y llevó a los Mets a un récord de 206-199. Aunque Nueva York avanzó a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en 2024, los Mets no lograron clasificarse a los Playoffs el año pasado.

Tras adquirir a Juan Soto con un contrato récord de 765 millones de dólares por 15 años antes de la temporada 2025, Stearns hizo cambios importantes en el roster el anterior receso de temporada. Dejó que Pete Alonso se fuera como agente libre y traspasó a Brandon Nimmo, mientras incorporaba a Semien y a Bo Bichette.

Nueva York tuvo una racha de 12 derrotas consecutivas en abril, la más larga desde 2002, y cometió seis errores en el segundo juego de la doble cartelera que perdió el miércoles por la noche ante los Cachorros de Chicago, su mayor cantidad en un partido desde 2014.