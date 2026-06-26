En medio de la multitud que pintó de rojo y azul las afueras del Estadio Guadalajara antes del partido entre España y Uruguay, resaltan los colores amarillo y negro en unas playeras del Peñarol que traían Juan Pablo -además con una bandera charrúa como capa- y Faustino, su hijo, que venían con María Noel y Franco.

De Montevideo a la Perla Tapatía

Toda la familia llegó desde Montevideo para ver de cerca a su selección en un país que ocupa un lugar especial en sus vidas, al disfrutar las playas mexicanas de forma constante, pero también han encontrado el encanto de la Perla Tapatía.

“A México siempre tenemos ganas de volver. Venimos todos los años a la playa y siempre tenemos ganas, pero es nuestra primera vez en Guadalajara. Estuvimos en el centro de Zapopan, en el norte y en la Plaza de Armas en Guadalajara”, comentó Noel.

“Nos sorprendió la ciudad, el ambiente futbolista que hay es espectacular, ayer estuvimos en el Fan Fest y es un ambiente bien futbolero, no conocíamos Guadalajara y ayer estuvimos recorriendo, nos encantó todo, la gente es super servicial y estamos muy contentos”, añadió.

El impacto de un estadio de clase mundial

La belleza de la capital jalisciense también la encontraron en el Estadio Guadalajara, uno completamente diferente a lo que ven cada semana en la liga uruguaya, como en el Centenario o en el Campeón del Siglo, del Peñarol e impactó al par de jóvenes.

“Es extraño porque es muy grande y techado, cosa que nunca vemos nosotros, nunca vimos un estadio tan grande, siempre son más chicos y el ambiente es muy diferente, el futbol es para divertirse”, platicó Faustino.

“La verdad es muy grande, nos sorprende todo el pasto que tiene alrededor, lo del techo obvio también porque en Uruguay no hay techo, estamos bastante contentos de estar acá y ojalá Uruguay gane”, dijo Franco.

En el caso particular de Juan Pablo, es la tercera Copa del Mundo en la que sigue a su equipo, ha estado en Sudáfrica, Brasil y ahora en México y para él, el sabor latino siempre le dará un toque especial a la justa.

“Es distinto porque tiene otro clima. Si bien un Mundial siempre es muy colorido con mucha gente, cuando hay mucho latino la pasión es muy diferente porque son más fríos en otros territorios”, destacó el uruguayo.

Fe inquebrantable en la "Garra Charrúa"

La familia llegó con la fe puesta en la Garra Charrúa en un partido de vida o muerte, pero el orgullo y el patriotismo que sienten por su tierra, representada en la bandera al cuello y el escudo en el pecho, los hace soñar.

“Confianza siempre hay mucha y a Uruguay siempre le va mejor en los partidos difíciles y nosotros siempre pensamos que nos va a ir bien. Nosotros aspirábamos llegar a este partido con cuatro puntos, no se da pero confiamos porque cuando no somos favoritos nos va mejor”, expresó la familia.

Así, lo que suele ser un viaje a la playa, tuvo una escala previa en uno de los epicentros del futbol internacional este verano, donde vivieron, antes de unas vacaciones en familia, el ambiente futbolero de Guadalajara y la calidez de los tapatíos, que siempre dejan una marca en los corazones de los extranjeros.

NG