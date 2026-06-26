La fiebre mundialista transformó por completo la manera en que los aficionados llegan al Estadio Guadalajara. Lo que antes era una odisea vehicular, hoy, gracias a las medidas que hicieron que el ingreso a las inmediaciones del recinto sea peatona, se ha convertido en un paseo lleno de color, cánticos y camaradería.

Pero al observar a los cientos de fanáticos que recorren el “Andador Chivas” para llegar al estadio, una pregunta resuena con fuerza entre quienes conocen de sobra este trayecto: ¿debería de replicarse este modelo, restringiendo el acceso vehicular, para cada partido de liga de las Chivas?

Para la afición local, que cada 15 días enfrenta el desafío de llegar a la casa del Rebaño, la respuesta parece inclinarse hacia un rotundo sí.

Movilidad y agilidad: Las voces de la experiencia

Javier y Diego González, tapatíos que vivieron la experiencia utilizando el sistema de transporte público para llegar a presenciar el encuentro entre España y Uruguay, lo tienen claro. Al cuestionarles si este esquema de acceso debería ser permanente, no dudaron en señalar las ventajas de la agilidad. “Las llegadas y las salidas, sobre todo para los que vienen, son más ágiles”, comentaron, reconociendo que, aunque limitar el estacionamiento tiene sus puntos a debate, la fluidez en el ingreso es un beneficio innegable.

La experiencia de caminar no solo es un tema de movilidad; es el preámbulo de la fiesta. Aimeé Villa Bernal, otra aficionada local, destacó cómo el trayecto a pie cambia drásticamente la actitud del espectador. “Es súper buena, te ponen ambiente y te llena de buena vibra. Desde que te bajas del transporte, ya se siente el ambiente”, afirmó, enfatizando que la caminata, lejos de ser tediosa, se vuelve un momento de unión entre desconocidos que comparten una misma pasión.

Seguridad y ambiente: Los pilares del cambio

Incluso aquellos que ven la logística desde un punto de vista más práctico coinciden en los beneficios. Dylan Miramontes, también de Guadalajara, reconoció que, aunque el tráfico en zonas aledañas como Periférico sigue siendo un reto, el acto de caminar por el andador es una experiencia positiva. “Es algo bueno, hay varias cosas que te divierten. Caminar con otros aficionados que van a lo mismo, eso es bueno, incluso, desde el transporte público se siente esa buena vibra para llegar con muchos más ánimos a los partidos”, señaló.

Por su parte, Alberto Peñaloza, quien visitó el estadio junto a su acompañante, puso sobre la mesa un argumento que es esencial para los partidos de liga: la seguridad. Al ser cuestionados sobre la restricción del tráfico, fueron contundentes: “Sería mejor porque se corre menos riesgo. El hecho de que haya tránsito vehicular no deja de ser un riesgo”.

En conclusión, la experiencia de los cuatro partidos de la Copa del Mundo en la ciudad ha servido como un espejo. Ha demostrado que, más allá de la comodidad del automóvil particular, el estadio cobra una vida distinta cuando los aficionados llegan a pie, transformando el acceso en una auténtica previa futbolera. En pocas palabras, esperan que la fiesta se vaya sintiendo desde el arribo al estadio.

NG