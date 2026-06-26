No importan los kilómetros recorridos ni el país de origen. El ambiente, la convivencia y la hospitalidad que se vive en el Fan Fest de Guadalajara han convertido este espacio en uno de los puntos favoritos para los aficionados que disfrutan del Mundial 2026.

Aunque este viernes la Perla Tapatía alberga su último partido del torneo veraniego, el ánimo entre los asistentes permanece intacto. Muchos aseguran que seguirán visitando el Fan Fest durante los próximos días, convencidos de que el espacio ofrece mucho más que la transmisión de los cotejos.

Entre los visitantes destacan personas que viajaron desde ciudades cercanas como Colima y León para vivir de cerca la experiencia mundialista. Sin embargo, también hay aficionados que cruzaron el océano para apoyar a su selección y disfrutar de la fiesta futbolera en México.

Es el caso de Alfonso, un español que llegó acompañado de su primo Javier. Entre risas, confesó que uno de los motivos que lo llevaron a emprender el viaje fue que prefería disfrutar el Mundial con su familiar antes que salir de vacaciones con su esposa.

“La verdad no quería irme de vacaciones con mi mujer. Me llamó mi primo diciéndome que nos viniéramos a Guadalajara. Él me dijo que me pagaba los vuelos. Agarramos un boleto el miércoles, nos presentamos el jueves y cuando llegue a España... Dios dirá”, comentó Alfonso.

Varios aficionados coinciden en que uno de los mayores atractivos del recinto es la oportunidad de convivir con personas de diferentes estados y países, intercambiar risas y experiencias, todo bajo un ambiente de respeto y unión por el futbol.

“Al Fan Fest de Guadalajara le doy un once porque está muy padre el ambiente. Todos nos comportamos bien, o bueno, la mayoría. Lo que más me gusta es la unión que generamos entre todos porque a pesar de que traemos playeras de otros equipos o de otros países, el ambiente sigue estando muy bueno”, dijo Edwin Mendoza.

La música, la gastronomía, las actividades interactivas y la organización del evento han convertido al Fan Fest en un punto de encuentro para quienes desean seguir viviendo la pasión mundialista más allá de los estadios. Incluso cuando el balón deje de rodar en Guadalajara, los aficionados tienen claro que la fiesta continuará en este espacio, donde el futbol ha demostrado, una vez más, su capacidad para unir culturas y derribar fronteras.

JM