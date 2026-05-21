Con la mirada puesta en el Mundial de 2026 y en el legado futbolístico de Guadalajara, autoridades estatales y municipales inauguraron una estatua dedicada al legendario futbolista brasileño Pelé en los alrededores del Estadio Jalisco y la Plaza Brasil, sobre la Calzada Independencia.

La estructura, llamada “La Canarinha” y que alcanza los 9.5 metros de altura, fue concebida como un nuevo referente urbano para la ciudad y un atractivo para aficionados nacionales e internacionales que visiten Guadalajara durante la justa mundialista. Además, se busca que el monumento forme parte de la identidad visual y cultural de una de las zonas con mayor tradición futbolera del Estado.

Al evento acudieron el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus; la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo; y el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie.

Lo que debes saber sobre la nueva estatua de Pelé en Guadalajara

La pieza fue elaborada por el escultor mexicano Alejandro Velasco, quien explicó que este proyecto representó uno de los mayores retos de su trayectoria profesional debido al significado histórico y emocional de la figura de Pelé. El artista señaló que la intención fue crear una obra con impacto social y cultural que pudiera reunir a familias y aficionados alrededor del futbol.

"Estoy profundamente agradecido por la confianza para realizar esta escultura, que representa lo más importante que he hecho en mi vida. Fue un reto definir el tamaño adecuado para que tuviera peso cultural y uniera a las familias y a la comunidad. Deseo que todos la disfruten y que este lugar se convierta en un ícono del futbol; muchas gracias a todos", señaló.

Durante su mensaje, Pablo Lemus destacó que la escultura fue pensada no solo como un homenaje al considerado "Rey del futbol", sino también como un nuevo atractivo para quienes acuden al Estadio Jalisco. Asimismo, resaltó que la obra incorpora elementos simbólicos relacionados con la historia de las Copas del Mundo en México, como la base, inspirada en la Copa Jules Rimet.

"La gente va a poder venir al partido, te vas a tomar una foto, va a estar muy bien iluminada la escultura. Es monumental, prácticamente, 10 metros. Te vas a tomar tu foto y ya te vas a poder ir a presenciar el partido. Pero no solamente eso, los usuarios del Macrobús, principalmente, todos los días que vienen aquí y que descienden o toman el sistema del Macrobús aquí, se van a atravesar, porque tienen ahora sí un motivo de decir: '¡Oh, qué gran escultura!'. Alejandro, gracias por aceptar el reto. La escultura, la base, tiene la forma de la copa Jules Rimet", agregó.

Por su parte, Verónica Delgadillo aseguró que la escultura ayudará a mantener viva la memoria de los encuentros y figuras históricas que pasaron por el Estadio Jalisco.

"Que llegue esta escultura de vida y futbol previo al Mundial nos llena de emoción, porque además va a ser un símbolo para que más gente venga a este lugar a recordar lo que significa Guadalajara en el mundo del futbol. Es un símbolo importantísimo que nos recuerda esos dos mundiales y que nos va a recordar el tercer mundial. Sí es un símbolo importantísimo de jugadas que se tuvieron en este espacio y que van en la memoria y en el corazón de muchas personas".

El homenaje a Pelé en Guadalajara

En su intervención, Juan José Frangie reconoció la dedicación y el tiempo invertido para concretar la obra, además de destacar la iniciativa impulsada desde el Gobierno de Jalisco para crear un homenaje relacionado con la tradición mundialista de la ciudad.

"La verdad, es algo increíble lo que has hecho, porque esta obra comenzó con una idea y un sueño, que es del Gobernador. Yo recuerdo cuando iba a iniciar, y siempre insistió muchísimo en hacer una escultura que representara la historia que tuvimos de los dos mundiales. Yo te quiero felicitar, Gobernador, por esta gran idea; aparte, dos años de trabajo para hacer esta escultura, y que por fin, pues, llegó a 9.5 metros de altura, y estoy seguro de que se convertirá en un nuevo símbolo para el legado de Guadalajara y del Estado", concluyó.

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