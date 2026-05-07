El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que él "no pagaría" los caros boletos del Mundial 2026 que comienza el próximo mes, pero alabó el "éxito comercial" del torneo, según publicó este jueves 7 de mayo el diario The New York Post.

En una breve entrevista telefónica con ese diario ayer miércoles, Donald Trump reaccionó con sorpresa cuando le dieron a conocer los precios de los boletos del partido de Estados Unidos contra Paraguay el 12 de junio en Los Ángeles, a partir de mil dólares.

Inquietud por la asequibilidad del evento para sus votantes

"No sabía esa cifra (…). Decididamente me gustaría estar ahí, pero tampoco lo pagaría, si le soy honesto", respondió el mandatario republicano, que expresó inquietud por la asequibilidad del evento para sus votantes.

"Si la gente de Queens y Brooklyn y toda la gente que ama a Donald Trump no puede ir, estaría decepcionado, pero, ya sabe, al mismo tiempo, es un éxito increíble (…). Me gustaría que la gente que me votó pueda ir", añadió Trump, que sugirió que "estudiará" el asunto.

Pese a criticar los precios, que en algunos casos de reventa llegan a alcanzar 2 millones de dólares para la final, el magnate inmobiliario de Nueva York alabó a la FIFA por vender un "récord" de 5 millones de boletos del torneo, y lo consideró "extremadamente exitoso".

Los precios disparados de las entradas de reventa de Estados Unidos siguen causando polémica, aunque la FIFA insiste en la "ley del mercado dinámico", que permite a los usuarios ajustar su petición económica a la demanda.

¿Dónde comprar los boletos para los partidos del Mundial 2026?

Los boletos para la Copa Mundial de la FIFA 2026 se compran de manera exclusiva a través de los canales oficiales de la FIFA. El portal principal para todas las ventas y procesos de reventa autorizados es el sitio FIFA.com/tickets.

Actualmente, el proceso se encuentra en la fase de Venta de Última Hora, la cual permanecerá abierta hasta el final de la competición, el 19 de julio de 2026, aunque está sujeta a disponibilidad.

El torneo arranca el próximo 11 de junio con el partido México vs Sudáfrica, el cual tendrá como sede el Estadio Azteca, en la Ciudad de México.

*Con información de EFE

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