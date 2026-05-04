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Dónde ver EN VIVO la Vuelta de Cuartos de Final del Clausura 2026

La Liguilla del futbol mexicano define a sus semifinalistas en un fin de semana de alta tensión; conoce los horarios de los partidos, así como los canales para ver los encuentros en vivo

Por: Oralia López

Ocho equipos buscarán su pase a las Semifinales del Clausura 2026, pero solo cuatro lo lograrán. ESPECIAL / CANVA

Ocho equipos buscarán su pase a las Semifinales del Clausura 2026, pero solo cuatro lo lograrán. ESPECIAL / CANVA

El Torneo Clausura 2026 de la Liga MX continúa con la actividad de los Cuartos de Final de Vuelta, cuyos partidos se disputarán del sábado 9 al domingo 10 de mayo. En esta fase definitiva de la Liguilla, los ocho equipos clasificados se juegan la vida para conseguir uno de los cuatro boletos a las Semifinales. La presión está al máximo en cada llave, donde la necesidad de goles y la posición en la Tabla General dictan las urgencias de cada escuadra para sobrevivir en la contienda por el título. Cabe destacar que todos los encuentros de esta etapa podrán seguirse a través de televisión abierta, restringida y plataformas digitales.

El fin de semana presenta duelos que mantendrán a los aficionados al borde del asiento. Para el futbol tapatío es una jornada imperdible: las Chivas recibirán a los Tigres en un choque de poder a poder donde buscarán aprovechar la localía, mientras que el Atlas visitará la capital del país para medirse ante Cruz Azul, conjunto que llega con toda ventaja. La actividad cerrará el domingo con broche de oro, destacando el siempre pasional Clásico Capitalino entre Pumas y América, un duelo de matar o morir que definirá al último invitado a la antesala del campeonato, y el duelo que cierra la ronda entre Pachuca y Toluca, en Hidalgo.

Dónde ver EN VIVO los partidos de Vuelta de los Cuartos de Final de la Liga MX

Para no perder detalle, los aficionados podrán ver los partidos en vivo a través de las distintas señales de televisión o servicios de streaming disponibles en México.

Además, en EL INFORMADOR encontrarás toda la cobertura de los Cuartos de Final de Vuelta del Clausura 2026, con resultados actualizados, posiciones, estadísticas y las noticias más relevantes de los equipos de la Liga MX.

Calendario de partidos Cuartos de Final Vuelta Clausura 2026 - Liga MX

Sábado 9 de mayo de 2026

Chivas Guadalajara vs Tigres UANL
  • Sede: Estadio Akron, 19:07 horas
  • Transmisión: Amazon Prime Video
Cruz Azul vs Atlas
  • Sede: Estadio Azteca, 21:15 horas
  • Transmisión: TUDN, ViX Premium, Canal 5, Layvtime YouTube

Domingo, 10 de mayo de 2026

Pachuca vs Toluca
  • Sede: Estadio Hidalgo, 17:00 horas
  • Transmisión: FOX One, FOX+
Pumas vs América
  • Sede: Estadio Olímpico Universitario, 19:15 horas
  • Transmisión: TUDN, ViX Premium, Canal 5, Layvtime YouTube

*Horarios del centro de México
**Sujeto a cambios de transmisión

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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