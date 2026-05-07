Real Madrid abre expedientes a Valverde y Tchouameni tras pelea

El Real Madrid anunció este jueves 7 de mayo la apertura de expedientes disciplinarios a Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, luego de los hechos registrados durante el entrenamiento del primer equipo, a solo unos días del clásico ante el Barcelona. El equipo merengue hizo oficial la decisión mediante un comunicado, en el que confirmó el inicio de procedimientos internos para esclarecer lo ocurrido entre ambos futbolistas.

De acuerdo con información difundida por la agencia EFE esta mañana, el incidente se produjo en medio de una pelea entre Valverde y Tchouaméni, situación que elevó la tensión dentro del vestidor madridista. Por el altercado, el mediocampista uruguayo terminó en el hospital tras sufrir un incidente fortuito provocado por un resbalón.

En su posicionamiento oficial, el club señaló: "El Real Madrid C. F. comunica que, tras los hechos que se han producido esta mañana en el entrenamiento del primer equipo, ha decidido abrir sendos expedientes disciplinarios a nuestros jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouameni".

Además, la institución agregó que dará a conocer las resoluciones correspondientes una vez concluyan los procedimientos internos.

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Tensión en el vestidor madridista

De acuerdo con la agencia EFE, este fue el segundo encontronazo en 24 horas entre ambos futbolistas, que durante el entrenamiento de ayer miércoles se encararon después de un lance del juego. Ambos se empujaron y después continuaron el enfrentamiento en el vestuario con una fuerte discusión, según citó al diario Marca.

Y este jueves, tras negarse el saludo, hubo una nueva discusión entre ellos y, según el citado diario deportivo, incluso tuvo que intervenir el director general del club, José Ángel Sánchez.

El vestidor del Real Madrid vive días de tensión

Los jugadores del Real Madrid no viven un buen momento. Ni dentro del terreno de juego, donde este domingo podrían confirmar con un empate o una derrota ante el Barcelona que completarán su segunda temporada sin títulos, ni fuera, donde los incidentes se suceden en la última semana.

A los dos últimos, con el francés Tchouaméni y el uruguayo Valverde en el foco, se suman otros episodios recientes, como el protagonizado por Álvaro Carreras y el alemán Antonio Rüdiger, y en el que el segundo habría propinado un bofetón al primero en el vestuario y al que se refirió el lateral izquierdo en un comunicado: "Respecto al incidente con un compañero, se trata de un asunto puntual sin relevancia que ya está zanjado".

Esta semana, el francés Kylian Mbappé también tuvo que recurrir a un comunicado de su entorno para responder a las críticas por irse a descansar a París y a Cerdeña mientras se recupera de una lesión.

"Parte de las críticas se basan en una interpretación excesiva de elementos relacionados con un periodo de recuperación estrictamente gestionado por el club, sin reflejar la realidad de la implicación diaria de Kylian y su trabajo para el equipo".

*Con información de EFE

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