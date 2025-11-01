Se mueve el cartel y es que el matador español Román Collado será el encargado de sustituir a su compatriota Borja Jiménez en la corrida de este domingo 2 de noviembre en la Plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara, programada a las 16:30 horas. Jiménez presentó un padecimiento que, por prescripción médica, le impide hacer el paseíllo; el parte médico correspondiente fue entregado a la empresa para justificar la baja.

Ante esta situación, la empresa recurrió a Román Collado, uno de los toreros españoles con mayor proyección y que recientemente destacó en la Feria de Otoño de Las Ventas de Madrid, donde firmó actuaciones de peso frente a encierros exigentes. Su inclusión genera expectación entre los aficionados tapatíos, pues se trata de un torero de concepto clásico, firmeza notable y una madurez artística que ha ido consolidando tarde a tarde en Europa.

Cabe mencionar que Collado tenía previsto presentarse en la Nuevo Progreso el pasado 5 de octubre; sin embargo, una lesión en el hombro izquierdo obligó a posponer su debut en la capital jalisciense. La dolencia quedó completamente superada, por lo que el diestro llega en plenitud para afrontar el compromiso de este domingo.

El cartel queda conformado por seis toros de la ganadería Las Huertas, para el español Román Collado, quien alternará con dos de los triunfadores mexicanos del momento: Luis David y Leo Valadez, ambos con actuaciones recientes que han levantado el interés de la afición por su oficio, entrega y capacidad lidiadora.

