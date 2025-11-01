El duelo entre Pumas y Xolos se jugará este domingo como parte de la Jornada 16 del Apertura 2025. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar puntos para mantenerse en la pelea, por lo que se espera un partido intenso. Aquí te contamos a qué hora inicia y dónde podrás verlo en vivo.

Cómo llegan Pumas y Xolos a la Jornada 16 de la Liga MX

La indisciplina de su técnico Efraín Juárez, y la falta de contundencia en el terreno de juego, han hecho que el Apertura 2025 haya resultado ser una temporada desastrosa para Pumas, quienes están a punto de despedirse del torneo quedándose otra vez a mitad de la tabla.

El cuadro universitario solo ha sumado 15 puntos, menos de la mitad de las 33 unidades que Toluca, líder del torneo, ha logrado acumular.

Pumas necesita ganar sus últimos encuentros y esperar que Santos, Atlético San Luis y Atlas no sumen puntos, pero difícilmente los numero se alinearán a su favor.

De lado de Xolos, los de Tijuana buscarán afianzarse en el Play-In y buscar una mejor posición que el lugar 8 que hoy ocupan en la tabla, luego de empatar o perder sus últimos cuatro encuentros.

El equipo comandado por Sebastián "Loco" Abreu ha sabido avanzar silenciosamente en el torneo y ha logrado acumular 21 unidades y podría dar una grata sorpresa a su afición de cada a la Liguilla del Apertura.

Dónde ver EN VIVO el partido Pumas vs Xolos de la J16 - Liga MX

Este domingo 2 de noviembre, el Estadio Olímpico Universitario será escenario del choque entre Pumas y Xolos por la Jornada 16 del Apertura 2025. El partido arrancará a las 12:00 horas (tiempo del centro de México) y podrá verse por televisión abierta, restringida y en streaming. También podrás seguir las jugadas, goles y el resultado final en las redes de ambos equipos y en EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Domingo 2 de noviembre, 12:00 horas

Domingo 2 de noviembre, 12:00 horas Estadio: Olímpico Universitario

Olímpico Universitario Transmisión: ViX Premium, TUDN, Las Estrellas

*Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

----

