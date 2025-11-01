El partido entre Pachuca y Chivas pondrá punto final a la actividad de la Jornada 16 del Apertura 2025 este domingo, en un duelo que promete espectáculo. Los Tuzos del Pachuca reciben al Guadalajara en un duelo clave para el último sitio directo para la Liguilla. A continuación te compartimos el horario y los canales donde podrás seguirlo EN VIVO.

Cómo llegan Pachuca y Chivas a la Jornada 16 de la Liga MX

Los Tuzos del Pachuca reciben a las Chivas del Guadalajara este domingo en un duelo clave para el último sitio directo para la Liguilla del Torneo Apertura 2025.

Los cinco primeros sitios están asegurados para el Toluca, los Tigres, el Cruz Azul, el América y el Monterrey; a falta de dos jornadas queda un puesto directo y ese lo pelean el Guadalajara (23 puntos), los Tuzos (22 puntos); los Xolos (21 puntos) y los Bravos (20).

Evadir el Play-In es la meta de esos cuatro equipos y el duelo directo entre el Pachuca y las Chivas se vuelve vital para tal definición.

Los hidalguenses, dirigidos por Jaime Lozano, han tenido muchos altibajos y aunque dieron pelea ante el líder Toluca la jornada anterior, no parecen ser un equipo intimidante en casa y parece que cualquiera puede hurtarle puntos del estadio Hidalgo.

Los tapatíos, comandados por Gabriel Milito, han dado actuaciones ilusionantes de cara al futuro, pero su presente es muy incierto aún; salir con el triunfo este domingo sería casi asegurar ese pase directo a la Liguilla.

Dónde ver EN VIVO el partido Pachuca vs Chivas de la J16 - Liga MX

El juego de la Jornada 16 será este domingo 2 de noviembre en el Estadio Hidalgo, de Pachuca. El partido empezará a las 19:00 horas, tiempo del centro del país, y se podrá ver por streaming. También podrás seguir el minuto a minuto en las redes sociales de los equipos y checar todos los detalles y resultados, además de la cobertura en EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Domingo 2 de noviembre, 17:00 horas

Domingo 2 de noviembre, 17:00 horas Estadio: Hidalgo, Pachuca, Hidalgo

Hidalgo, Pachuca, Hidalgo Transmisión: Caliente TV, FOX One

*Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

