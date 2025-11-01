El Torneo Apertura 2025 de la Liga MX continúa con una agenda llena de emociones en su Jornada 16. Mientras algunos equipos buscan afianzarse entre los primeros lugares de la tabla, otros saltarán a la cancha con la presión de sumar puntos que los mantengan con vida en la pelea por el Play-In, el camino que aún les permite soñar con llegar a la Liguilla del futbol mexicano.

Los aficionados podrán disfrutar los encuentros EN VIVO a través de distintos canales de televisión y plataformas digitales, con opciones para seguir la transmisión desde cualquier lugar.

Este sábado promete duelos intensos entre conjuntos que quieren consolidar su posición en lo alto de la clasificación y otros que luchan por revertir resultados para mantener viva la esperanza de avanzar o asegurar su boleto directo a la Fiesta Grande.

A continuación, se presenta la programación completa de los partidos de la Liga MX de este sábado 1 de noviembre, con horarios y canales de transmisión, para que no te pierdas ningún detalle de la jornada.

Partidos hoy sábado 1 de noviembre de 2025 – Liga MX EN VIVO

Atlas vs Toluca | 17:00 horas | ViX Premium, TUDN, Canal 5 |

Monterrey vs Tigres | 19:05 horas | ViX Premium, TUDN, Canal 5 |

América vs León | 21:05 horas | ViX Premium, TUDN, Canal 5 |

Resultados y más de la Liga MX

No te pierdas toda la cobertura de la Liga MX hoy, sábado 1 de noviembre, con resultados, goles, tabla general y próximos partidos a través de EL INFORMADOR.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

