El duelo entre Querétaro y Mazatlán se jugará este domingo dentro de la Jornada 16 del Apertura 2025. Ambos equipos llegan con la mira puesta en escalar posiciones para salir de la parte baja de la clasificación, así que se espera un partido interesante. Aquí te contamos a qué hora empieza y dónde podrás verlo EN VIVO.

Cómo llegan Querétaro y Mazatlán a la Jornada 16 de la Liga MX

Los pupilos de Benjamín Mora, Gallos de Querétaro, intentarán sumar de tres como locales tras una temporada irregular. También se cerrará la etapa de una vida futbolística, la de Pablo Barrera, quien anunció que será su último partido como profesional, tras una trayectoria de 20 años en las canchas.

El historial entre estos equipos es de 39 partidos disputados. Mazatlán tiene 18 victorias, mientras que Querétaro ha logrado 11 triunfos; han empatado 11 veces.

Dónde ver EN VIVO el partido Querétaro vs Mazatlán de la J16 - Liga MX

Este domingo 2 de noviembre, Querétaro recibirá a Mazatlán en el Estadio Corregidora por la Jornada 16 del Apertura 2025. El partido comenzará a las 17:00 horas (tiempo del centro de México) y estará disponible por streaming. También podrás seguir las jugadas y el marcador en las redes de ambos equipos y en EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Domingo 2 de noviembre, 17:00 horas

Domingo 2 de noviembre, 17:00 horas Estadio: Corregidora, Querétaro

Corregidora, Querétaro Transmisión: Caliente TV, FOX One

*Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

----

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF